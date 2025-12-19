Una final para el Valencia

El equipo que entrena Carlos Corberán sigue coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división y no se puede permitir más tropiezos, más si es contra el RCD Mallorca el cual es un rival directo en la pelea por lograr la permanencia en Primera división

A pesar de la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, tras derrotar al Real Sporting de Gijón, la realidad del Valencia CF no es nada bueno porque el equipo que entrena Carlos Corberán está inmerso, plenamente, en la pelea por conseguir la permanencia en Primera división. Es el objetivo, sin medias tintas, ya que el club valencianista en nada se parece al de antaño que era asiduo a la parte alta de la clasificación, obteniendo billetes a UEFA Champions League. Por si fuera poco, el Valencia CF cierra el año con una verdadera final contra el RCD Mallorca, frente al cual el equipo que entrena Carlos Corberán no se puede permitir tropezar.

Mes de diciembre, último partido del año 2025, aún no ha acabado ni siquiera la primera vuelta de LaLiga, pero el partido que juegan este viernes Valencia CF y RCD Mallorca tiene un aroma a final que va a hacer que muchos aficionados al fútbol, aunque no sean de estos equipos, no se lo quieran perder.

Y es que en el encuentro entre el Valencia CF y el RCD Mallorca miden fuerzas dos equipos que están peleando por conseguir la permanencia en Primera división. El Valencia CF es cuarto por la cola con 15 puntos, pero está empatado a puntos contra el Girona FC que es el primero de los equipos que está en puestos de descenso a Segunda división. Por su parte, el RCD Mallorca suma 17 puntos, dos más que el Valencia CF, y está en la posición 14 de la clasificación de LaLiga si bien es cierto que el equipo balear ha estado casi toda la temporada entre los últimos cinco puestos de la tabla.

Es por ello que este partido es una final, sobre todo para el Valencia CF, que si pierde puede caer a puestos de descenso lo que sería un golpe duro para el equipo que entrena Carlos Corberán.

Carlos Corberán sólo ha conseguido 4 puntos más que Rubén Baraja

El efecto Carlos Corberán se ha ido diluyendo con el paso de los meses. El nuevo entrenador llegó el pasado mes de diciembre en sustitución de Rubén Baraja y firmó un final de temporada excelso que permitió al equipo valencianista conseguir la permanencia con margen. Dicho buen rendimiento no ha tenido continuidad ya que este Valencia CF no se parece en nada a ese equipo y sí al que dirigía Rubén Baraja al inicio de la campaña pasada.

Y es que el Valencia CF de Carlos Corberán en 16 jornadas de LaLiga ha conseguido 15 puntos, sólo 4 puntos más que el Valencia CF que entrenaba Rubén Baraja la temporada pasada, que acumulaba 11 puntos a esa misma altura. Baraja llegó hasta la jornada 18 de LaLiga, obteniendo una puntuación de 12 puntos. Cifra que ya ha superado el Valencia CF de un Carlos Corberán que, por ahora, no corre peligro.