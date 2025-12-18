Barça - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Duelo español en el Palau Blaugrana con dos de los equipos más en forma en la Euroliga, pese a que el Baskonia baje enteros lejos del Buesa Arena

Decía Xavi Pascual en la previa que este Barça-Baskonia es el partido más difícil al que se ha enfrentado desde que llegó de nuevo a la entidad barcelonista y, aunque pueda parecer exagerado cuando habla de un conjunto que aún no sabe lo que es ganar fuera del Buesa Arena en esta competición, sí que es una advertencia sobre el crecimiento del conjunto baskonista en los últimos meses.

Al equipo que entrena Paolo Galbiati aún le falta mucho, está corto de efectivos y algunas piezas están recién llegadas, pero en Euroliga, sin tener que hacer dos descartes entre los extracomunitarios, crece. Y ahora, con Forrest y Markus Howard recuperados puede ser un peligro real.

"El Baskonia lo está haciendo muy bien. De los últimos 10 partidos que ha disputado está en números positivos. Ganó ayer en Mónaco, con muy buenos anotadores y muy buenos generadores de juego. Es un equipo muy difícil", afirmaba Xavi Pascual.

El Barça, además, afronta el partido sin Toko Shengelia, que sigue con problemas en el pubis, y mantiene a Jan Vesely como duda. Aunque la buena noticia es que podría recuperar a Nico Laprovittola. Aunque Pascual avisaba que su entrada en la convocatoria de este viernes dependerá de las sensaciones del jugador tras el último entrenamiento.

En el Baskonia, el regreso de Forrest tras mucho tiempo lesionado se notó y, ante uno de los gallitos como el Mónaco, los vitorianos demostraron que ya no son el conjunto al que se le ganaba con facilidad en el arranque de temporada. Eso sí, fuera de casa siguen sin ganar en Euroliga y ha perdido los siete partidos que ha jugado. “Es difícil de ganar fuera de casa para todos los equipos. Nosotros somos Baskonia y sabemos quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos”, avisaba Galbiati, técnico baskonista, sobre lo que le viene ahora.

A qué hora es el Barça - Baskonia de la jornada 17 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Baskonia, perteneciente a la jornada 17 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 19 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Baskonia de la jornada 17 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del Movistar Plus+ y en M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.