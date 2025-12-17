Real Madrid - París Basketball: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras su tropiezo en Milán, el Real Madrid pasa examen ante los suyos ante uno de los equipos de abajo, un París Basketball que viene de caer ante el Barça

El Real Madrid vio frenada en Milán su racha de victorias en un partido en el que se confió, bajó su nivel defensivo y se encontró con un varapalo que no recibía desde el duelo ante el Panathinaikos de hace unas semanas.

Su entrenador, Sergio Scariolo, alzaba la voz al final del mismo para que no hubiera exceso de confianza, algo que detectó en esta derrota del martes, pero a su vez reconoció que no tiene tiempo para dolerse, ya que ahora tiene que dar la cara ante los suyos y sumar un triunfo que le mantenga entre los diez primeros de la Euroliga para al menos asegurar plaza de 'play-in'. "Esta es una competición muy larga, tenemos otro partido en 48 horas y tenemos que recuperar, entender, aprender y volver a la pista el próximo jueves delante de nuestra gente y jugar con más consistencia durante todo el encuentro", afirmaba el italiano.

Enfrente tendrá a un París Basketball que la pasada temporada les dio un disgusto en el primer partido del 'play-in', pero cuyo equipo está muy por debajo de aquel que entrenaba Tiago Splitter. De hecho, llegan de salir vapuleados en su casa ante el Barça y ocupan la antepenúltima posición, con cinco victorias en 16 partidos. Sólo sus paisanos del ASVEL tienen peor balance.

El equipo blanco llega con la decepción lógica de la derrota, pero también con todo de cara, ya que varias de sus piezas clave están descansadas porque apenas han jugado en las últimas semanas en comparación con sus rivales. Y porque, en casa, sólo en Panathinaikos les ha plantado cara en lo que llevamos de temporada. La única duda es Usman Garuba, ausente en Milán.

"Si controlamos las defensas, somos agresivos, controlamos el rote defensivo y después de eso atacamos con fluidez creo que cosas buenas pasan. Será un partido lindo para ver y exigente para nosotros, un buen desafío para mejorar de lo que fuimos en Milán", advierte un Scariolo que afronta cara encuentro como "una final".

A qué hora es el Real Madrid - París Basketball de la jornada 17 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el París Basketball, perteneciente a la jornada 17 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 18 de diciembre a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - París Basketball de la jornada 17 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el París Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.