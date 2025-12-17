Baskonia - Mónaco: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos necesitan sacar el triunfo ante un duro rival si quieren seguir en la carrera por reengancharse a la pelea por ser al menos equipo de play-in

A Baskonia no le queda otra que empezar a sacar partidos adelante. Aunque su rival de este miércoles 17 de diciembre, el Mónaco, llega al Buesa Arena repleto de estrellas, ello no debe ser excusa para que los vascos den su mejor versión en busca de la que sería su sexta victoria del curso en la Euroliga.

Pese a caer en su último choque ante Fenerbahce, los del Principado son quintos en la clasificación, lo cual deja claro el potencial que atesoran. Aunque cuentan con la baja de Corey Joseph y la duda de Nemanja Nedovic, el regreso de Nikola Mirotic el plantel de Vasilis Spanoulis sigue teniendo jugadores que son serias amenazas en todas las posiciones.

Los entrenados por el preparador griego tienen muchas armas. Para empezar son el segundo equipo que más anota en la competición. De hecho han sobrepasado los cien puntos en cuatro ocasiones y hace dos jornadas endoso 125 puntos al París Basketball...

Juegan rápido y anotan mucho, pero ello no evita que de igual modo destaquen por su capacidad para cuidar el balón; tanto es así que su plantilla tiene el mejor ratio de pérdidas y asistencias.

El Mónaco y su temible quinteto

Analizando la plantilla del Mónaco tenemos que el exbaskonista Mike James lidera la anotación, junto con el todoterreno Alpha Diallo. Ellie Okobo, Niko Mirotic y Daniel Theis completan un quinteto temible, que tiene el apoyo de un banquillo con mucho músculo. En el lado vasco, el entrenador, Paolo Galbiati, no podrá contar con Tadas Sedekerskis, pero en su lugar podría hacer debutar a Eugene Omoruyi.

El Mónaco llega a Vitoria tras superar al Estrasburgo en la liga doméstica y el Baskonia lo hace sin jugar en Canarias tras recorrer 4.000 kilómetros, al suspenderse el duelo en Las Palmas por alerta meteorológica; es decir, es seguro que están descansados.

A qué hora es el Baskonia - Mónaco de la jornada 16 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Mónaco, perteneciente a la jornada 16 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 17 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Mónaco de la jornada 16 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Mónaco se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + Deportes.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.