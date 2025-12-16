París Basketball - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Nadir Hifi, máximo anotador de la competición continental con 20,9 puntos por noche, es la gran amenaza para los chicos de Xavi Pascual en tierras francesas

Un Barça condicionado por las lesiones llega a la capital francesa para medir fuerzas con el París Basketball, conjunto que cuenta con el máximo anotador de la Euroliga, un Nadir Hifi que se marcha hasta los 20,9 puntos de media por partido.

Más allá de las las ausencias ya conocidas de los bases Juan Núñez, lesionado de larga duración, y Nico Laprovittola, se suman los que ya se cayeron horas antes del partido frente al BAXI Manresa del pasado domingo: Joel Parra, con una fractura nasal sufrida ante el Olympiacos griego, y Tornike Shengelia, que arrastra molestias en el pubis.

Y hay más, ya que la rotunda victoria en el derbi catalán (62-89), liderada por los 22 puntos del escolta Darío Brizuela, tuvo también su peaje. Tras un mal apoyo al inicio del partido, el pívot Jan Vesely sufrió un esguince en el tobillo izquierdo que le impidió regresar a la pista y del que aún no se conoce el alcance exacto.

Un París Basketball indescifrable

Los franceses se plantan en el choque con un balance completamente opuesto (5-10) y alejados de la versión que dejó en su primera participación en la Euroliga cuando, bajo la dirección de Tiago Splitter y con jugadores como T.J. Shorts, Nadir Hifi o Mikael Jantunen, fue la gran revelación del curso hasta colarse en cuartos de final.

De los mencionados solo sigue en plantilla Hifi, quien es sin duda la gran amenaza ofensiva del equipo con el promedio anotador más alto de la Euroliga, con 91,3 puntos (20,9 del escolta), por los 86,4 que atesora el Barça.

A qué hora es el Paris Basketball - Barça de la jornada 16 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Paris Basketball y el Barça, perteneciente a la jornada 16 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 16 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Adidas Arena.

Dónde ver en TV y online el Paris Basketball - Barça de la jornada 16 de Euroliga

Este partido entre el Paris Basketball y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal Movistar + Deportes.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.