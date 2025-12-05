Xavi Pascual carga contra la Euroliga: "Es una competición que mata entrenadores"

El entrenador del Barça no se muerde la lengua en su regreso a los banquillo de la máxima competición europea y la señala como el principal motivo del despido de técnicos

Las cosas claras. Algo así ha debido pensar Xavi Pascual cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga contra el Estrella Roja por el formato de competición y las repercusiones que tiene. El entrenador del Barça, lejos de contemporizar, la señala como culpable del despido de compañeros suyos.

"Se ha convertido en una competición que mata entrenadores. Todo el mundo se pone nervioso muy rápido. Hay tantos partidos que resulta muy difícil coger continuidad, y muchas veces las cosas se ensucian por lo que viene de años anteriores. Empiezas nuevas temporadas ya condicionadas y, cuando el inicio no es bueno, la paciencia se agota enseguida", ha señalado el preparador azulgrana.

En esa línea, Pascual ha coincidido con el entrenador del Real Madrid Sergio Scariolo, quien calificó como error el sistema actual de la máxima competición continental, afirmando que necesita un replanteamiento. "Normalmente, a finales de noviembre o principios de diciembre ya es un drama para los entrenadores. Pero esto solo cambiará si cambia el calendario. Y, sinceramente, es una batalla que creo que no vamos a ganar", comenta.

Batalla contra el mejor local de la Euroliga

Ciñéndose a lo estrictamente deportivo, Pascual recalca que ahora les toca visitar una de las canchas más exigentes de Europa. No le falta razón, ya que los serbios acumulan siete triunfos consecutivos como local en la Euroliga. Ganar en tal visita supondría sin duda un gran impulso al nuevo proyecto azulgrana.

"Es uno de los pabellones más duros y son el equipo más en forma de la competición. Es un equipo muy físico, que juega con mucha energía en su pista y que además llega en una dinámica ascendente. Nos va a exigir estar concentrados desde el primer minuto. Cualquier desconexión, por pequeña que sea, te penaliza", advierte.

Xavi Pascual pide paciencia

Sabedor de que nada se construye en dos días, el técnico de Gavà no ha dudado a la hora de pedir paciencia, ya que entiende que están inmersos en pleno proceso para que el plantel entienda que pide de ellos sobre la cancha y, por supuesto, que puedan llevarlo a la práctica con el acierto necesario.

"Hay que tener calma para seguir adaptando la metodología. La plantilla está comprometida con el objetivo inmediato de "competir mejor en los finales igualados, un aspecto que marca diferencias en una Euroliga tan apretada", concluye el entrenador del Barcelona.