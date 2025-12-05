Baskonia - Olimpia Milano: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Paolo Galbiati recupera a Markus Howard de cara a un partido clave para los vascos de cara a no seguir descolgándose en la clasificación general

La 14ª jornada de la Euroliga llega al Buesa Arena con la disputa del partido entre Kosner Baskonia y Olimpia Milano, uno marcado por las ausencias en ambos equipos y la necesidad de los vitorianos de ganar para ir dando pasos al frente.

En cuanto a las novedades, la principal será ver en el banquillo de los italianos a Peppe Poeta, quien debutó a las órdenes del equipo lombardo sumando un triunfo. De hecho el Armani ocupa la zona media de la clasificación con siete triunfos y cuatro de ellos los ha logrado lejos de su cancha. Gracias a esto, se encuentra a solo dos victorias del liderato. Más claro, la presión es para los chicos de Paolo Galbiati.

De cara a confeccionar un equipo de garantías, Poeta sabe ya que no podrá contar con varios jugadores como Ousmane Diop, Nico Mannion, Diego Flaccadori, Marko Guduric y Nate Sestina, aunque recupera a Lorenzo Brown. Galbiati, por su parte, recupera a Markus Howard y podrá contar con Gytis Radzevicius, recién llegado en lugar de Hamidou Diallo. Tampoco estarán disponibles Trent Forrest y Tadas Sedekerskis, enfermo. Por último, Rodions Kurucs llega renqueante a este partido después de haberse recuperado de una enfermedad.

Dos técnicos obligados a buscar soluciones

Con este panorama, los dos entrenadores tendrán que buscar nuevos actores para intentar un triunfo que podría pasar por el porcentaje en el lanzamiento exterior. El equipo transalpino es uno de los mejores en este aspecto y, si los vitorianos consiguen igualar este apartado, podrían optar a una victoria que les acercaría al play-in, que marca precisamente el Milán.

A qué hora es el Baskonia - Olimpia Milano de la jornada 14 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Olimpia Milano, perteneciente a la jornada 14 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 5 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Olimpia Milano de la jornada 14 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Olimpia Milano se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.