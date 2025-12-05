Estrella Roja - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça inicia visitando a los serbios un exigente mes de diciembre en el que deberá disputar hasta 10 partidos en tan solo 25 días

Llega la hora de la verdad. Tras un parón por 'ventana FIBA', el Barça, actualmente noveno clasificado de la Euroliga (8-5), visita al Estrella Roja (9-4) en el que será su primer compromiso de un duro mes de diciembre en el que deberá jugar hasta 10 partidos en un periodo de 25 días.

No es un reto sencillo. Los balcánicos acumulan siete victorias consecutivas en su cancha y empiezan a ser señalados como uno de los favoritos al título. El Barcelona por su parte llega tras ver a Xavi Pascual celebrar su regreso al banquillo del Palau Blaugrana, nueve años y medio después, con un trabajado triunfo (88-78) ante el ASVEL Villeurbanne francés.

Fue un encuentro fundamental. Pese a ser contra el colista de la competición, era un triunfo ineludible para no descolgarse de la zona alta. El Barça la resolvió gracias a un parcial de 20-13 en el último cuarto, liderado por un inspirado Kevin Punter (24 puntos y 7 asistencias) y por la aportación decisiva de la segunda unidad.

Las bajas blaugranas

Con las ausencias confirmadas de los bases Juan Núñez –lesionado de larga duración– y Nico Laprovittola, y la duda del escolta Darío Brizuela, que no completó el último entrenamiento pero viajará con el equipo, el duelo en Belgrado será el punto de partida de un intenso cierre de 2025 en el que el Barça afrontará cinco partidos de la Liga Endesa y otros cinco de la Euroliga.

Como decíamos, el Estrella Roja se ha convertido en una de las grandes revelaciones del curso. Tras varias temporadas peleando por entrar en las eliminatorias por el título, la vuelta de Sasa Obradovic al banquillo y un mercado estival ambicioso –con la llegada, entre otros, del campeón de la NBA Jordan Nwora– han elevado el techo competitivo del conjunto serbio. Para ser exactos, el alero estadounidense se marcha a un promedio de 19,4 puntos por noche.

A qué hora es el Estrella Roja - Barça de la jornada 14 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Estella Roja y el Barça, perteneciente a la jornada 14 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 5 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Štark Arena.

Dónde ver en TV y online el Estrella Roja - Barça de la jornada 14 de Euroliga

Este partido entre el Estella Roja y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal de M+ Deportes 2 (dial 64).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.