El Barça hace sufrir al Palau en el regreso de Xavi Pascual

Triunfo apurado (8-78) de un Barça que sólo se escapó en el último cuarto ante el colista de la Euroliga

Sufrido e importante triunfo (88-78) del Barcelona que le permite asentarse entre los diez mejores en la Euroliga y se marcha al descanso por selecciones con un buen sabor para seguir trabajando los nuevos sistemas con los que ha llegado Xavi Pascual. El técnico barcelonista, tras dos partidos fuera, volvía como técnico local al Palau nueve años después y se pudo llevar una alegría.

Ante el peor equipo en ataque de la Euroliga, el Barça se dejó meter casi cincuenta puntos en los dos primeros cuartos y no fue capaz de consolidar ninguna de sus ventajas hasta bien avanzado el último periodo. Ante el peor equipo en el rebote defensivo de la competición, los blaugranas hicieron estragos en la pintura rival, pero ni eso les sirvió para poder respirar antes de ese final. Frente al equipo que peor tira triples este año en la máxima competición continental -algo que demostró con su 22% en Can Barça-, los de Pascual no lo tuvieron claro hasta los dos últimos minutos. Hay alegría y mucho que celebrar, pero también debe haber reflexión para que un partido como éste no se resuelva de forma tan ajustada.

Ya en el primer cuarto, con los pívots barcelonistas dominando por completo las dos zonas, la sensación que dio es que, en el momento en que el Barça acertara un poco más en ataque, se escaparía con facilidad. Hasta 8 rebotes ofensivos cogieron los de Pascual, que no estuvieron finos en ataque y vieron cómo De Colo y Vautier, a base de faltas, les neutralizaban todas las ventajas que sacaban.

El segundo cuarto comenzó con la primera gran diferencia -de seis puntos- barcelonista gracias a un triple de Marcos y a una canasta de Brizuela, que entre Ndiaye, Massa el propio De Colo se encargaron de neutralizar en unos segundos. El partido volvía al principio y se repetía un toma y daca del que no era capaz de liberarse el Barça, que sólo gracias a un gran Punter pudo llegar al descanso uno arriba (45-44).

Nando de Colo, una pesadilla para el Barça

Aunque a jugada se repitió en el arranque del tercer cuarto y los de Pascual se fueron de nuevo de seis (54-48), esta vez la pájara fue mayor. De Colo, con siete puntos consecutivos, más Massa y Heurtel le dieron la vuelta al marcador ante un Barça muy nervioso, que vio cómo su rival se iba de cinco e, incluso, dispuso de dos tiros libres para ampliar esa diferencia. Vautier, que había estado muy acertado todo el tiempo, los falló, Parra anotó un triple a continuación y ahí se acabó el sueño del Asvel, pese a que los mejores minutos de Heurtel lo mantuvieron.

El triple con el que Marcos despidió el cuarto y las canastas de Willy en el arranque del cuarto periodo llevaron una vez más la ventaja a los seis puntos. De Colo respondió, pero más lo hizo un Brizuela que ya alejó al equipo barcelonista por encima de esa cifra que parecía su tope. Shengelia se hizo el dueño de la zona y cuando hacía falta porque había atasco, Punter lo desatascaba. Así, el Barça llegó trece arriba a los dos últimos minutos y con el partido sentenciado toda vez que el Asvel se había bloqueado y apenas llevaba seis puntos en este cuarto.

Ficha técnica del Barça 88-78 Asvel Villeurbanne

Barça (20+25+23+20): Satoransky (6), Punter (24), Clyburn (5), Shengelia (15), Vesely (6) -cinco inicial-, Marcos (6), Cale (2), Norris (-), Brizuela (12), Hernangómez (5), Fall (-) y Parra (7).

ASVEL Villeurabanne (19+25+21+13): De Colo (22), Harrison (9), Lighty (2), Traoré (6), Massa (10) -cinco inicial-, Heurtel (6), Ajinca (8), Ngouama (-), Ndiaye (6), Watson (4) y Vautier (5).

Árbitros: Tomislav Hordov (CRO), Ioannis Foufis (GRE) y Franko Gracin (CRO). Eliminados: Ndiaye (min.36) y Massa (min.38)