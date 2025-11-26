Barça - Asvel Villeurbanne, resumen y resultado del partido de Euroliga 2025-2026

Un gran último cuarto en defensa del Barça le ha servido para llevarse un partido que el colista de la Euroliga le complicó más de lo que esperaba. El Asvel llegó igualado a esos díez últimos minutos, en los que Brizuela, Juani Marcos y Myles Cale subieron la intensidad defensiva de su equipo y acabaron con las esperanzas galas.

Kevin Punter, imparable con sus penetraciones y sus lanzamientos desde media distancia, hizo el resto. El ex del Partizan fue de menos a más y acabó con 24 untos, 3 re botes y 6 asisencias.

En el lado contrario, el partidazo de De Colo, autor de 22 puntos, no fue suficiente. Thomas Heurtel volvía al Palau y, pese a contar con pocos minutos, acabó con seis puntos y muy buenas sensaciones.

El triunfo mantiene al Barça en zona de 'play in' y ahora tendrá una semana para preparar el próximo encuento, ya que este fin de semana no hay Liga ACB porlas Ventanas FIBA de selecciones.