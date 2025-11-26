Barça - Asvel Villeurbanne, resumen y resultado del partido de Euroliga 2025-2026
Retransmisión en directo del Barça - Asvel Villeurbanne correspondiente a la jornada 13 de la Euroliga 2025-2026
Minuto a minuto
Hasta aquí todo. Importante triunfo (88-78) del Barça ante el Asvel, con una gran actuación de Kevin Punter. Por el parón, no se jugará hasta el próximo jueves. Hasta entonces...
Un gran último cuarto en defensa del Barça le ha servido para llevarse un partido que el colista de la Euroliga le complicó más de lo que esperaba. El Asvel llegó igualado a esos díez últimos minutos, en los que Brizuela, Juani Marcos y Myles Cale subieron la intensidad defensiva de su equipo y acabaron con las esperanzas galas.
Kevin Punter, imparable con sus penetraciones y sus lanzamientos desde media distancia, hizo el resto. El ex del Partizan fue de menos a más y acabó con 24 untos, 3 re botes y 6 asisencias.
En el lado contrario, el partidazo de De Colo, autor de 22 puntos, no fue suficiente. Thomas Heurtel volvía al Palau y, pese a contar con pocos minutos, acabó con seis puntos y muy buenas sensaciones.
El triunfo mantiene al Barça en zona de 'play in' y ahora tendrá una semana para preparar el próximo encuento, ya que este fin de semana no hay Liga ACB porlas Ventanas FIBA de selecciones.
FINAL DEL PARTIDO: Barça 88-78 Asvel Villeurbanne
Barça 88-78 Asvel Villeurbanne (40')
Harrison recibe una falta a sólo 7,3 del final; falla los dos tiros y ahí acaba el partido
Barça 88-78 Asvel Villeurbanne (40')
Myles Cale aparece para coger un rebote ofensivo y anotar su primera canasta
Barça 86-78 Asvel Villeurbanne (40')
Señalan a De Colo una técnica tras protestar una falta que no le han pitado; anota Punter
Barça 85-78 Asvel Villeurbanne (39')
Traore saca músculo y anota en la pintura; Harrions lo hace a continuación, pero queda un minuto
Barça 85-74 Asvel Villeurbanne (39')
Triple de Ajinca para el Asvel, pero Lighty comete falta sobre un Punter, que no falla tiros libres
Tiempo muerto de Pascual a dos minutos del final; quiere el Barça que su equipo manenga la dinámica de este cuarto
Barça 84-71 Asvel Villeurbanne (38')
Shengelia, contra dos, provoca otra falta; anota los tiros libres y pone el +13
Barça 82-71 Asvel Villeurbanne (37')
Punter se va de su marcador y anota cómodo desde tres metros
Barça 80-71 Asvel Villeurbanne (37')
Ajinca anota dos tiros libres tras falta de Brizuela
Otro tiempo muerto de un Asvel que sólo lleva una canasta en juego en este cuarto y se ve desbordado por el Barça
Barça 80-69 Asvel Villeurbanne (36')
Triple de Brizuela tras robo de Cale; y, a continuación, robo y mate de Shengelia; el Barça rompe el partido
Barça 75-69 Asvel Villeurbanne (35')
Watson anota su primera canasta en juego del partido
Barça 75-67 Asvel Villeurbanne (33')
Gran canasta de Dario Brizuela y el donostiarra porne la máxima ventaja tras aprovechar un robo posterior
Barça 71-67 Asvel Villeurbanne (33')
Nando de Colo, desde el tiro libre, estrena el marcador de su equipo en este cuarto
Barça 71-65 Asvel Villeurbanne (32')
Willy aprovecha uno de los dos tiros libres; otra vez de seis, la tercera ocasión en la que el Barça llega a esta cifra
Tiempo muerto del Asvel Villeurbanne, que ve cómo se le está escapando el Barça
Barça 70-65 Asvel Villeurbanne (32')
Willy Hernangómez recibe una falta de tiro; pero el Asvel para el partido
Barça 70-65 Asvel Villeurbanne (31')
Punter se escapa por la línea de fondo y anota cómodamente una bandeja
FINAL DEL TERCER CUARTO: Barça 68-65 Asvel Villeurbanne
Barça 68-65 Asvel Villeurbanne (30')
Triple de Juani Marcos, desde 8 metros y cuando quedaban décimas para el final de la posesión da ventaja al Barça antes del epílogo
Barça 65-65 Asvel Villeurbanne (29')
Otra de Heurtel, pero responde Joel Parra para mantener la igualada; quedarán dos jugadas
Barça 63-63 Asvel Villeurbanne (29')
Canastón de Kevin Punter, que se la juega solo y no falla
Barça 61-63 Asvel Villeurbanne (28')
Heurtel, muy solo, no falla para el equipo de Lyon
Barça 61-61 Asvel Villeurbanne (28')
De poder ponerse a siete para el Asvel, a igualar en medio minuto; Kevin Punter provoca una falta y anota los tiros libres
Barça 59-61 Asvel Villeurbanne (27')
Y Joel Parra lo 'agradece' y pone al Barça a dos con un triple
Barça 56-61 Asvel Villeurbanne (27')
Vautier falla dos tiros libres y el Barça respira
Barça 56-61 Asvel Villeurbanne (27')
Thomas Heurtel se estrena con una gran canasta
Tiempo muerto de Xavi Pascual tras dos pérdidas seguidas del Barça, que ha empezado a errar cuando se había escapado de nuevo
Barça 56-59 Asvel Villeurbanne (26')
Massa anota con un ganchito cercano a canasta
Barça 56-57 Asvel Villeurbanne (25')
Nando de Colo se echa a su equipo a la espalda y lo pone por delante
Barça 56-55 Asvel Villeurbanne (25')
Técnica para Vesely, aparte de falta; De Colo anota el tiro libre
Barça 56-54 Asvel Villeurbanne (24')
Jan Vesely corta el 0-6 con una gran canasta en aro contrario
Barça 54-54 Asvel Villeurbanne (24')
Nando de Colo se lo guisa y se lo come; penetración, canasta y personal; anota el adicional
Barça 54-51 Asvel Villeurbanne (24')
Triple de De Colo, que devuelve la esperanza al conjunto galo
Barça 54-48 Asvel Villeurbanne (23')
Triple de Satoransky para poner la máxima del partido para el Barça, que ya tuvo en el arranque del segundo cuarto
Barça 51-48 Asvel Villeurbanne (23')
Punter está imparable y vuelve a jugársela y a anotar
Barça 49-48 Asvel Villeurbanne (22')
Harrison anota y provoca una falta personal; falla el adicional
Barça 49-46 Asvel Villeurbanne (22')
Contragolpe del Barcelona tras un robo defensivo parfa que anote Punter
Barça 47-46 Asvel Villeurbanne (21')
Mate del Asvel, obra de Massa, para empezar; pero el mate se lo devuelve Vesely segundos después
ARRANCA EL TERCER CUARTO EN EL PALAU
El Barça no sabe aprovechar su gran superioridad en el rebote y los 22 tiros libres que dispone para marcharse con una ventaja que debería haber sido mayor que el punto con el que han acabado.
El Asvel estuvo muy por encima de sus guarismos ofensivos habituales merced a las facilidades que le dio su rival y pese a haber anotado por debajo de un 20% de tiros de tres.
A poco que apriete en defensa el Barça y que sonsolide alguna de sus ventajas, algo que no logró en el segundo cuarto, no debería tener problemas para llevarse el encuentro.
FINAL DEL SEGUNDO CUARTO: Barça 45-44 Asvel Villeurbanne
Barça 45-44 Asvel Villeurbanne (20')
Gran canasta de Kevin Punter a 0,5 segundos del final para poner por delante al Barça
Barça 43-44 Asvel Villeurbanne (20')
Triple de Ajinca en su cuarto intento; y Massa, en la jugada siguiente completa otro parcial para el Asvel; quedan 49 segundos
Barça 43-39 Asvel Villeurbanne (19')
Kevin Punter provoca otra falta, ahora de De Colo, y no falla
Barça 41-39 Asvel Villeurbanne (18')
Canastón de Satoransky, que había encontrado una autopista en la defensa gala
Barça 39-39 Asvel Villeurbanne (18')
Punter da ventaja al Barça con otros dos tiros libres; Watson provoca otra falta y contesta con otros dos lanzamientos para igualar
Barça 37-37 Asvel Villeurbanne (17')
Lighty anota un tiro cómo desde media distancia y contesta Shengelia rápido
Barça 35-35 Asvel Villeurbanne (16')
Kevin Punter acerca al Barça con un tiro lejano; y epata con otra jugada personal ayudándose del tablero
Barça 31-35 Asvel Villeurbanne (15')
Gran canasta a aro pasado de Harrison, con falta de Shengelia; el adicional
Barça 31-32 Asvel Villeurbanne (15')
Canastón de Will Clyburn, de tres y con un defensa delante; Massa, sin tiempo, anota otra más
Barça 28-30 Asvel Villeurbanne (14')
Massa está acertado esta vez y pone de nuevo el empate; y Ndiaye, tras un error de Punter, pone al Asvel por delante
Barça 28-26 Asvel Villeurbanne (14')
Shengelia responde en la otra canasta con un dos más uno que aprovecha
Barça 25-26 Asvel Villeurbanne (13')
Nando de Colo anota los tres tiros libres otra vez
Tiempo muerto del Barça después de que De Colo haya provocado una falta de tres tiros
Barça 25-23 Asvel Villeurbanne (13')
Massa se encuentra un balón muy solo y machaca la canasta
Barça 25-21 Asvel Villeurbanne (13')
Niaye rompe la racha francesa con un mate
Barça 25-19 Asvel Villeurbanne (12')
Brizuela rompe a su defensor y anota fácil contra el tablero
Barça 23-19 Asvel Villeurbanne (12')
Juani Marcos anota un triple para dar la máxima ventaja al Barça
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Barça 20-19 Asvel Villeurbanne
Barça 20-19 Asvel Villeurbanne (10')
Joel Parra caza un rebote ofensivo y machaca
Barça 18-19 Asvel Villeurbanne (10')
Falta sobre De Colo; anota los tiros libres; faltan 31 segundos para el final
Barça 18-17 Asvel Villeurbanne (10')
Willy coge un nuevo rebote ofensivo, el séptimo del Barça, y recibe falta; anota uno de los dos tiros
Barça 17-17 Asvel Villeurbanne (10')
Vautier anota dos tiros libres para igualar
Barça 17-15 Asvel Villeurbanne (9')
Dario Brizuela anota su primer triple cuando se entra en el último minuto
Barça 14-15 Asvel Villeurbanne (9')
Vautier sólo anota uno de dos tiros libres
Barça 14-14 Asvel Villeurbanne (9')
Otra falta sobre Willy, pero el madrileño falla uno de los dos tiros libres
Barça 13-14 Asvel Villeurbanne (8')
Satoransky también falla otro tiro libre y la distancia es mínima para los dos últimos minutos del primer cuarto
Barça 12-14 Asvel Villeurbanne (8')
Falta de Joel Parra en el triple Ndiaye; acierta dos de los tres tiros
Barça 12-12 Asvel Villeurbanne (8')
Watson comete su segunda falta y Shengelia ni lo desaprovecha y empata desde la línea de personal
Barça 10-12 Asvel Villeurbanne (7')
Willy Hernangómez sale y fuerza una falta; anota dos tiros libres
Barça 8-12 Asvel Villeurbanne (6')
Vautier anota dos tiros libres y devuelve los cuatro para el Asvel
Tiempo muerto en el Palau Blaugrana con cinco minutos aún por jugarse
Barça 8-10 Asvel Villeurbanne (5')
Triple de Nando de Colo, que ya lleva seis puntos en este arranque
Barça 8-7 Asvel Villeurbanne (4')
Vesely, tras dos rebotes ofensivos del Barça, cierra la canasta con un mate y primera ventaja para los blaugranas
Barça 6-7 Asvel Villeurbanne (3')
Shengelia coge un rebote ofensivo y vuelve a anotar; a continuación, robo y contra de Clyburn
Barça 2-7 Asvel Villeurbanne (2')
Nando de Colo anota tres tiros libres para ampliar de nuevo la cuenta
Barça 2-4 Asvel Villeurbanne (2')
Shengelia estrena la cuenta del Barça con su primera canasta
Barça 0-4 Asvel Villeurbanne (2')
Harrison anota un tiro libre para aumentar la ventaja
Barça 0-2 Asvel Villeurbanne (1')
Traore inaugura la cuenta con un cómodo lanzamiento a media distancia
COMIENZA EL PARTIDO EN EL PALAU BLAUGRANA
Este es el quintero del Barça ante el Asvel: Satoransky, Punter, Clyburn, Vesely y Shengelia.
Todo listo en el Barça para comenzar este partido, con el que se van al parón hasta que dentro de una semana retomen la Euroliga
Aparte de Laprovittola, también era duda para este partido Willy Hernangómez; habrá que ver si lo reserva o cuanto juega el madrileño, clave en la rotación interior del equipo barcelonista
Xavi Pascual, técnico del Barça
"Lo tengo un poco visualizado en la cabeza, salir al Palau, con la gente, y sé que será un momento muy bonito. Pero tampoco lo he pensado mucho, porque todo eso queda en un segundo plano comparado con la importancia de jugar bien, de mejorar y de ganar este partido, que lo considero francamente importante para nuestro futuro".
Muy malas noticias para el Barça minutos antes de enfrentarse al Asvel, Laprovittola vuelve a lesionarse y estará cuatro semanas de baja
El Barça es claramente favorito en este duelo y la historia así lo confirma. De las 17 veces que se han enfrentado en Euroliga, el Barça gana por 12-5 y, de las nueve veces que el Asvel ha visitado al Palau, solo ha vencido en dos ocasiones.
¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Asvel Villeurbanne correspondiente a la jornada 13 de la Euroliga 2025-2026, que se disputa en el Palau Blaugrana.
El Palau Blaugrana vive este miércoles el regreso a casa de Xavi Pascual en un partido que puede consolidar al Barça en zona de 'play off' de la Euroliga. Tras dos partidos jugados a domicilio, que se han saldado con una victoria y una derrota, el entrenador catalán vuelve a dirigir un partido en casa nueve años después.
El Barça llega con una buena racha de cuatro victorias y una derrota desde que Joan Peñarroya dejó el equipo. Además, la única derrota, acaecida ante el Anadolu Efes hace una semana vino precedida de polémica, ya que la falta que propició los dos últimos puntos de los turcos fue muy rigurosa.
El Asvel Lyon-Villeurbanne llega con un pobre balance de 3-9, con el peor ataque, como el peor equipo que rebotea en defensa, de porcentaje de tiro... Por lo que, a priori, no sería un duelo en el que los de Pascual deberían tener muchos problemas.
Sus jugadores más conocidos son dos ex de la ACB. Uno no es muy querido en Barcelona, Tomas Heurtel, y el otro es el veterano Nando de Colo. Junto a ellos, Glynn Watson (14,1 puntos) es su mejor hombre en ataque, aunque Bodian Massa, Mbaye Ndiaye y Armel Traoré también aportan.
Toko Shengelia, que se marchará con Georgia para jugar un día después en las Ventanas de clasificación FIBA, será el principal referente blaugrana junto a Will Clyburn. Con Kevin Punter y Laprovittola por fuera, además de Satoransky, Brizuela... los de Pascual tienen las espaldas cubiertas.