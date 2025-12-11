Cuarta seguida de un Valencia Basket lanzado en la Euroliga

Kam Taylor lidera la 10ª victoria del conjunto taronja en la actual edición de la Euroliga al marcharse hasta los 20 puntos

No todos los días son de fuegos artificiales, pero la realidad es que este Valencia Basket se ha acostumbrado a ganar. Estando más espeso que otros días pero tenaz en su juego, el paso al frente de Kam Taylor y Jaime Pradilla sirvió para controlar a Anadolu Efes, ganar por 94-82, sumar la cuarta victoria consecutiva en la Euroliga y colocarse con hasta 10 en la clasificación general.

A la espera de la llegada de Pablo Laso al banquillo, los turcos incomodaron a los taronja, pero no pusieron en cuestión su triunfo. Sobrado de lesiones y falto de convicción, se llevó su tercera derrota consecutiva y da un nuevo paso hacia un año que se les puede hacer realmente largo.

Profundizando en lo que se vio sobre el parqué, los cierto es que los de Pedro Martínez empezaron algo flojos, lo cual combinado con el acierto de los turcos condujo a un primer cuarto igualado que concluyó 22-20.

En un Roig Arena que parecía destinado a convertirse en su modo concierto en el templo de Robe Iniesta en València, sonaba en el cambio de cuarto 'Correcaminos estate al loro' de Extremoduro en homenaje al fallecido artista extremeño y los locales empezaron a correr con Pradilla como punta de lanza. Un parcial de 10-2 abrió la brecha pero la falta de confianza de Neal Sako frenó al Valencia y el esforzado Roland Smits mantuvo al Efes cerca en el marcador.

Sí, los valencianos parecían dar un paso importante hacia la victoria, pero llegaron los fallos en el tiro, esos que permitieron a su rival seguir metido en el choque al alcanzar el tiempo de descanso con un 45-39 en el electrónico.

El paso definitivo del Valencia Basket

Tras el descanso se mantuvo el guion. Sin brillo, más espeso que otros días, el Valencia llevó su renta por encima de los diez puntos de la mano de Kam Taylor pero, de momento, no pudo pasar de ahí. Los puntos de Cordinier aguantaron al Efes.

Aprovechó Pedro Martínez para darle una nueva oportunidad a Sako y temiendo que el partido se le fuera Trifunovic echó mano no solo de Smits sino también de Vicent Poirier, que reaparecía tras una lesión. Así, el último cuarto arrancó con doce puntos de renta para los locales y la cuarta falta de Smits y la resistencia turca se resquebrajó. La consistencia de los españoles hizo el resto.

Ficha técnica:

94 - Valencia Basket (22+23+26+23): Thompson (-), Badio (6), Taylor (20), Pradilla (14), Reuvers (8) -cinco titular- Montero (9), De Larrea (3), Puerto (9), Sako (-), Costello (15), Sima (3) y Moore (7).

82 - Anadolu Efes (20+19+20+23): Cordinier (18), Loyd (18), Weiler-Babb (3), Smits (8), Osmani (9) -cinco titular- Beaubois (2), Poirier (4), Swider (8), Yilmaz (2), Jones (-). Mutaf (3) y Hazer (7).

Árbitros: Difallah (FRA), Foufis (GRE) y Calic (SRB). Eliminaron al visitante Smits (m.35).

Incidencias: partido correspondiente a la décimo quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena de València ante 10.835 espectadores.