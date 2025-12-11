El Real Madrid está "donde pensaba" y hace oídos sordos a la tormenta: "Tengo muy claro cuál es mi hoja de ruta"

Sergio Scariolo asegura que aún puede mejorar mucho más y da el mismo consejo a Xabi Alonso, en medio de las críticas

Tras un primer mes en el que creó muchas dudas por sus bajones lejos del Movistar Arena, el Real Madrid ha logrado una regularidad en las últimas semanas que le ha hecho situarse en zona de 'play-in' en la Euroliga y seguir como colíder de una Liga ACB donde junto al Valencia Basket domina con claridad.

La mejoría del Madrid ha ido asociada al crecimiento de Hezonja en los últimos partidos, que se ha unido a la rápida adaptación de Trey Lyles o los buenos partidos recientes de Facu Campazzo. Scariolo asumía la adaptación de los nuevos, se lamentaba de los problemas y las dudas en los tiros liberados, pero no del lento proceso de adaptación que llevaba el equipo, ya que lo considera algo normal.

Por ello, Scariolo ni se inmuta con lo que está viendo ahora mismo, ya que, según él, se lo esperaba. "A nivel de juego, de cohesión, yo creo que estamos más o menos donde pensaba porque normalmente cuando digo que está un poquito más adelante de lo que pensaba, enseguida te llega el batacazo. Lo dejamos en donde más o menos pensaba", asegura en las horas previas a su duelo de Euroliga antes el Baskonia, en un Movistar Arena que es un fortín y dónde sólo ha perdido ante el Panathinaikos este año.

Scariolo echa de menos alguna victoria

Sergio Scariolo cree que el Madrid, por merecimiento, está donde debe estar. "Igual nos falta una victoria en la Euroliga, pero también hemos ganado partidos muy buenos últimamente. Lógicamente, un equipo tan nuevo y con entrenador nuevo, no es sencillo que a nivel de química esté en un punto satisfactorio en su evolución. Tiene aún mucho margen de mejora, sobre todo muchos detalles de concentración y de atención individual en la pista", agregó el italiano, que desde el principio ha lamentado las desconexiones de sus jugadores, que le han costado más de un partido.

El exseleccionador nacional asegura estar muy bien en el Real Madrid, cómodo pese a que, tras muchos años con la selección, debe estar por primera vez atento a un sólo equipo y al día a día. "Me siento muy cómodo. Obviamente un poco más preocupado cuando pierdo y contento cuando gano. Yo trabajo con un objetivo marcado y tiro hacia allá. No me desvían ni los rumores, las cosas, las preocupaciones... Tengo muy claro cuál es mi hoja de ruta, aunque obviamente escucho a mis colaboradores, y esa es la línea que he seguido siempre", afirma antes de dar el mismo consejo a Xabi Alonso de que se aísle de los ruidos externos. "Éste es un club en el que todo el mundo fuera de él se considera capacitado o autorizado para operar. Autorizados están todos. Sin embargo, capacitados hay muy pocos", critica.

Sobre las críticas que recibe por dejar fuera a hombres como Procida o Almansa, de forma constante, en Euroliga. Scariolo lo tiene claro. “Entiendo que eso es algo nuevo por aquí, pero hemos decidido asumir riesgos de dejar fuera a gente importante, porque hay que escuchar lo que nos dice el área biomédica”, añade.