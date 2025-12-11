Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 11 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/4 de final

Las parejas número uno y el duelo del morbo con Lebrón y Augsburger ante Di Nenno y Stupaczuk abren unas Premier Pádel Finals 2025 con las que se cierra la temporada

Las parejas número uno de los circuitos masculino y femenino, Arturo Coello y Agustín Tapia por un lado y Gemma Triay y Delfi Brea por el otro, debutan en la primera jornada de las Premier Pádel Finals 2025 que este jueves arranca en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El hecho de acabar como número uno les da ventaja y les permite descansar un día en plena competición, ya que las parejas que conforman la parte baja del cuadro tendrán que jugar tres días consecutivos si logran superar esta ronda de cuartos de final.

La primera jornada servirá para ver el estreno en unas Finals de jugadores como Javi Leal, Marina Guinart o un Leo Augsbuger que llega como tercera pareja del ránking junto a Juan Lebrón. El posadeño y el portuense disputan el partido del morbo de cuartos de final. Pese a subir dos posiciones y evitar así a un Top-4 en el sorteo, éste le fue esquivo y emparejó a Lebrón y Augsbuger con sus antiguos compañeros, Franco Stupaczuk y Martín di Nenno, la pareja más potente entre el 5 y el 8 que les podía tocar.

Será el segundo partido del día, porque este torneo final lo abre la lucha de antiguas compañeras, Marta Ortega ante Sofia Araujo, con sus nuevas parejas de este año, Tamara Icardo y Andrea Ustero. El otro duelo del cuadro femenino que se puede ver el jueves 11 en el Sant Jordi será el que disputan las número uno ante Marina Guinart y Verónica Virseda, las últimas en clasificarse para estas Premier Pádel Finals.

La jornada la cierran los Uno masculinos, Coello y Tapia, ante Javi Leal y Lucas Bergamini, octava pareja de esta final, pero que ha crecido mucho en las últimas semanas, en las que ya han compartido pista.

Horarios y partidos de hoy jueves 11 de diciembre en las Premier Pádel Finals 2025

Desde las 13:00 horas (hora peninsular española)

Marta Ortega/Tamara Icardo (5) - Sofia Araújo/Andrea Ustero (4)

Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno (5) - Juan Lebrón/Leo Augsburger (3) | A continuación

Gemma Triay/Delfi Brea (1) - Marina Guinart/Verónica Virseda (8) | No antes de las 17:00 horas

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) - Javi Leal/Lucas Bergamini (8) | A continuación

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...