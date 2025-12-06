Se separa la pareja más longeva y exitosa del pádel y Ari Sánchez ya tiene nueva compañera

Ari Sánchez y Paula Josemaría separan sus caminos tras perder este año su trono mundial en el circuito femenino de pádel a manos de Delfi Brea y Gemma Triay

Aunque Paula Josemaría descartó hace algunas semanas que hubiera 'crisis' en la pareja más exitosa de los últimos años y que se fueran a separar, finalmente, la jugadora pacense y su compañera Ari Sánchez han finalizado su relación tras un año en el que se han visto destronadas y superadas por Delfi Brea y Gemma Triay.

La pareja más longeva del circuito, que había dominado durante los últimos años, se ha visto desbancada de su posición y, pese a luchar por el número uno hasta el reciente México Major premier Pádel, la rápida eliminación decantó su suerte.

Ambas han decidido seguir sus caminos por separado a partir de 2026 y, por tanto, se despedirán en las Premier Pádel Finals 2025 que se juegan esta próxima semana en Barcelona. Así lo han confirmado en un comunicado que ambas dejaron en sus perfiles de redes sociales.

Ari Sánchez y Paula Josemaría confirman su separación

"Después de 5 años compartiendo objetivos, esfuerzo y emociones dentro y fuera de la pista, cerramos juntas una etapa muy especial para ambas. Ha sido un viaje fantástico, lleno de alegrías. Nos quedamos con todo lo vivido, cada momento, títulos, también los momentos difíciles, con muchas emociones y todo ese cariño que nos tenemos después de tantos años juntas.

La pareja Ari y Paula, Paula y Ari ha sido mucho más que nosotras. Por eso queremos agradecer profundamente todo lo vivido a nuestros equipos, a nuestras familias y a todas las personas que siempre se han alegrado de nuestras victorias y nos han animado en la derrota.

Nos queda un último torneo juntas, el más especial. Y por ello queremos que sepáis que daremos todo para despedirnos de esta bonita etapa de la mejor manera.

Gracias por acompañarnos. Os queremos a todos".

Con ese comunicado confirmaban un rumor que había ido creciendo, sobre todo, porque ambas ya se están moviendo para encontrar compañera con la que seguir sus carreras. Problemas no tendrán para ello, porque la jugadora que se una a ellas se asegura un puesto en el Top-3 del ránking, algo muy goloso para cualquiera de cara a evitar a las otras favoritas antes de semifinales.

Ari Sánchez se une a Andrea Ustero

En este sentido, quien ya parece haber encontrado compañeras es una Ari Sánchez, quien según publica La Chiquita Pádel, se unirá a la joven Andrea Ustero a partir de enero. Tan avanzado parece que Ustero dejaría a su entrenador y preparador físico habituales para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico que comanda Ángel González.

La actual pareja de Sofi Araujo descartaba en la previa de las Premier Pádel Finals esa opción y trataba de echar balones fuera. "En mi situación no me ha llamado nadie así que de momento sí que seguimos juntas", señalaba una Ustero que sí reconocía que tenía una conversación pendiente con la portuguesa cuando acabe el torneo de la próxima semana. "Todavía no hemos dicho nada al respecto. Lo hablaremos cuando acabe el Master para intentar no hacer un mal torneo en Barcelona. Lo mejor es hablarlo cuando acabemos", indicó.