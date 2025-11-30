México Major Premier Pádel 2025 | Partidos de hoy 30 de noviembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV las finales

En el México Major Premier Pádel 2025 se repiten las finales vividas en Qatar hace dos semanas, donde Coello-Tapia y González-Fernández se proclamaron campeones

La lucha por el número uno en el cuadro masculino y la supremacía en los duelos particulares en el femenino se pone en juego en Acapulco, en las finales del México Major Premier Pádel 2025 que tendrán lugar este domingo en el espectacular Arena GNP Seguros.

Aunque el triunfo Agustín Tapia y Arturo Coello hace dos semanas en Qatar les dio tranquilidad, la pelea por tener el número uno a final de temporada aún sigue en el aire. No obstante, podría quedar definitivamente finiquitada de ganar los actuales líderes del ránking a la única pareja que le hace sombra, unos Ale Galán y Fede Chingotto que les han ganado en tres de sus cinco últimos enfrentamientos y que aún albergan alguna esperanza de alcanzarles antes de la próxima campaña.

Los dos han tenido que superar dificultades en este torneo. Coello y Tapia en semifinales ante Paquito Navarro y Jon Sanz, y Galán y Chingotto en cuartos frente a Sanyo Gutiérrez y a Gonza Alfonso, pero ambas parejas están aquí y lo que haya pasado anteriormente no afecta. Es el mejor duelo que se puede dar hoy día en el pádel mundial y que se va a repetir una vez más. Arturo Coello y Agustín Tapia fueron los campeones del pasado año y tratarán de reeditar su triunfo.

En el cuadro femenino no estarán las parejas uno contra la dos, pero sí un duelo en el que saltan chispas cada vez que tiene lugar y en el que Delfi Brea y Gemma Triay saben que van a sufrir. Es la misma final que se vio en Qatar y acabó con triunfo contundente de Claudia Fernández y Bea González, las únicas que le plantan cara a las números Uno, este año, en los duelos directos.

Delfi Brea y Gemma Triay, en caso de victoria, habrían conquistado todos los Major de la temporada, ya que también ganaron en Doha, Roma y París. Lo que es seguro es que, sea cual sea el resultado, al menos una jugadora reeditará título, pues el pasado año ganaron en México Claudia Fernández y Gemma Triay, ahora rivales en la final.

Horarios de las finales del México Major Premier Pádel 2025

Final femenina (Empieza a las 00:00 horas -hora peninsular en España-)

Delfi Brea/Gemma Triay (1) vs. Bea González/Claudia Fernández (3)

Final masculina (No antes de las 2:00 horas)

Agustín Tapia/Arturo Coello (1) vs. Ale Galán/Fede Chingotto (2)

Dónde ver por TV las finales del México Major Premier Pádel 2025

El circuito Premier Pádel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, se puede ver a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus.

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.