Paquito Navarro da la campanada en México y Juan Lebrón se cita con Ale Galán en semifinales

Gran sorpresa del sevillano y Jon Sanz, que alcanzan las semifinales en el México Major Premier Pádel a costa de eliminar a Los Superpibes; Lebrón y Augsbuger aprovecharon la oportunidad y se metieron en la penúltima ronda en su debut

En un último torneo del año lleno de sorpresas no podía faltar la última en cuartos de final, en este caso en el cuadro masculino, donde Paquito Navarro y Jon Sanz demostraron ser una pareja más que consolidada y derrotaron a Di Nenno y Stupaczuk para acceder a las semifinales del México Major Premier Pádel 2025.

El sevillano y el navarro han dejado muy buenos partidos desde que se unieron y en Acapulco aprovecharon el poco tiempo que llevan juntos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno desde su regreso para buscarles las cosquillas. Ganaron de forma clara (6-3 y 6-4) y ahora serán jueces de la lucha por el número uno ante Agustín Tapia y Arturo Coello.

La otra semifinal llega con morbo. Desde que se separaron Ale Galán y Juan Lebrón, el primero se ha llevado casi todos los partidos y ahora el Lobo llega con su cuarta pareja en año y medio para medir al madrileño. Lebrón y Augsburger aprovecharon la prematura eliminación de Yanguas y Nieto y vengaron su derrota ante Javi García y Javi Barahona. Los 'javis' poco pudieron hacer pese a que el gaditano y el posadeño apenas jugaban su tercer partido juntos y cayeron por un doble 6-2.

Los que sí sufrieron mucho ante Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso fueron Ale Galán y Fede Chingotto, que tuvieron que remontar un set y, luego, resolver de forma ajustada (6-4) en la tercera manga.

Definidas las Premier Pádel Finals 2025 de Barcelona

En el cuadro femenino quedaron definidas las jugadoras que estarán en Barcelona en las Premier Pádel Finals 2025 tras la derrota de Aranza Osoro y Victoria Iglesias a manos de las números uno. Brea-Triay y González-Fernández pasaron y se aventura como la final de este domingo, aunque antes tendrán que derrotar a las dos parejas sorpresa del México Major Premier Pádel.

Bea Caldera y Carmen Goenaga continuaron con su progresión a costa de Marina Guinart y Vero Virseda, mientras que Claudia Jensen y Alejandra Alonso impusieron su ránking ante las verdugo de Sánchez y Josemaría, Jessica Castelló y Lorena Rufo.

Resultados cuartos de final masculinos del México Major Premier Pádel 2025

Ale Galán/Fede Chingotto (2) a Sanyo Gutiérrez/Gonza Alfonso (15) 4-6, 6-1 y 6-4

Agustín Tapia/Arturo Coello (1) a Momo González/Fran Guerrero (7) 6-4 y 6-4

Leo Augsburger/Juan Lebrón (5) a Javi García/Javi Barahona (11) 6-2 y 6-2

Paquito Navarro/Jon Sanz (6) a Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno (4) 6-3 y 6-4

Resultados cuartos de final femeninos del México Major Premier Pádel 2025

Delfi Brea/Gemma Triay (1) a Aranza Osoro/Victoria Iglesias (9) 6-3 y 6-2

Bea González/Claudia Fernández (3) a Lucía Sainz/Raquel Eugenio (11) 7-6 y 6-2

Bea Caldera/Carmen Goenaga (10) a Marina Guinart/Vero Virseda (8) 6-4, 0-6 y 6-4

Claudia Jensen/Alejandra Alonso (6) a Jessica Castelló/Lorena Rufo (13) 6-2, 2-6 y 6-4