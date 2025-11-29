México Major Premier Pádel 2025 | Partidos de hoy 29 de noviembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/4 de final

Delfi Brea y Gemma Triay abren fuego este sábado en el México Major Premier Pádel 2025, que tendrá en el segundo turno el partido más esperado

El Arena GNP Seguros de Acapulco va a acoger unas espectaculares semifinales México Major Premier Pádel 2025 en las que se va a ver el duelo del morbo en el cuadro masculino, a las que vuelve Paquito Navarro o en las que buscarán la sorpresa la pareja sensación de la semana, la que forman Bea Caldera y Carmen Goenaga.

El choque más esperado del día llegará en el segundo turno, en torno a la una de la próxima madrugada. En este duelo, Ale Galán y Juan Lebrón se verán las caras de nuevo. El Lobo ya lo ha hecho con su excompañero jugando con Paquito Navarro, con Martín di Nenno y con Franco Stupaczuk, y ahora lo hará junto a Leo Augsburger.

Pese a partir como quinta pareja, Lebrón y Augsburger supieron aprovechar la eliminación de Coki Nieto y Mike Yanguas para acceder a la penúltima ronda y seguir acoplándose como pareja. A priori, los favoritos son Galán y Chingotto, pero con la 'potencia de fuego' de los bombarderos Lebrón y Augsburger todo puede pasar.

Delfi Brea y Gemma Triay ya son números uno de 2025

La jornada de semifinales en Acapulco arranca con la pareja de moda, Bea Caldera y Carmen Goenaga, tratando de plantar cara a las número uno, que ya se han asegurado esa posición a final de temporada por la eliminación en octavos del México Major Premier Pádel 2025 de Paula Josemaría y Ari Sánchez.

El cierre, por su parte, también será espectacular, como siempre que está Paquito Navarro en pista. El sevillano y el navarro Jon Sanz tratarán de frenar a unos número Uno que no quieren ceder terreno en su lucha por seguir manteniendo su privilegiada posición en todo lo alto.

Horarios semifinales del México Major Premier Pádel 2025

Delfi Brea/Gemma Triay (1) vs Bea Caldera/Carmen Goenaga (10) - 23:00 hora -hora peninsular española-

Leo Augsburger/Juan Lebrón (5) vs Ale Galán/Fede Chingotto (2) - A continuación

Bea González/Claudia Fernández (3) vs Claudia Jensen/Alejandra Alonso (6) - No antes de las 02:00 horas

Agustín Tapia/Arturo Coello (1) vs Paquito Navarro/Jon Sanz (6) - A continuación

Dónde ver por TV las semifinales del México Major Premier Pádel 2025

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, se puede ver a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus.

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.