Locura en el Premier Pádel de México: tres Top-5 eliminadas, todo abierto para las Finals, Brea y Triay números uno...

Los octavos de final del cuadro femenino del México Major Premier Pádel 2025 depararon sorpresas en tres de los ocho duelos y resolvieron la incógnita del número uno a final de temporada

Locura en los octavos de final del cuadro femenino del México Major Premier Pádel 2025, con tres de las cinco parejas favoritas eliminadas en octavos de final, donde quedó resuelto finalmente el número uno del mundo para final de temporada y se mantuvo la incógnita sobre quienes ocuparán las últimas plazas en las Premier Pádel Finals 2025 que se celebrarán en Barcelona en unas semanas.

Con respecto a lo primero, la pelea por el número uno, Delfi Brea y Gemma Triay ya lo han certificado oficialmente después de que sus principales rivales, Ari Sánchez y Paula Josemaría, hayan caído en la gran sorpresa de este Major de Acapulco frente a Jessica Castelló y Lorena Rufo. La ex número uno, que aún conservaban unas mínimas opciones y que se encontraban a 1.700 puntos de sus rivales en la Race, se despidieron tras ceder en dos sets por un doble 6-4.

Justo lo contrario a la solvencia que mantienen Delfi Brea y Gemma Triay, que sólo perdieron tres juegos (6-1 y 6-2) en su duelo de octavos frente a Patty Llaguno y Martina Fassio.

En cuanto a la pelea por jugar las Premier Pádel Finals, la presión de las dos aspirantes, Aranza Osoro y Victoria Iglesias, provocó la otra derrota de una pareja Top-5 en esta jornada. Marta Ortega y Tamara Icardo perdían ante la argentina y la sevillana por 6-7, 7-5 y 6-4. El problema ahora para Osoro e Iglesias es que, si quieren tener opciones de estar en Barcelona deben ganar ahora a las número uno, Brea y Triay, en cuartos de final, algo muy complicado viendo los precedentes.

Les obliga a eso la victoria de las dos jugadoras que ahora mismo ocupan las dos últimas posiciones que dan acceso a Barcelona, Marina Guinart y Vero Virseda, que también han alcanzado los cuartos de final y se cruzarán en esa ronda a las sorprendentes Bea Caldera y Carmen Goenaga, que derrotaron a las cuartas favoritas, Sofia Araújo y Andrea Ustero.

Resultados 1/8 de final cuadro femenino México Major Premier Pádel 2025

Delfi Brea/Gemma Triay a Patty Llaguno/Martina Fassio 6-1 y 6-2

Jessica Castelló/Lorena Rufo a Ari Sánchez/Paula Josemaría 6-4 y 6-4

Bea Caldera/Carmen Goenaga a Sofia Araújo/Andrea Ustero 6-7, 7-5 y 6-4

Bea González/Claudia Fernández a Marta Barrera/Jimena Velasco 6-0 y 6-1

Aranza Osoro/Victoria Iglesias a Marta Ortega/Tamara Icardo 7-5 y 6-2

Claudia Jensen/Alejandra Alonso a Amanda López/Lucía García 5-2 y 6-1

Marina Guinart/Vero Virseda a Melani Merino/Carolina Navarro 6-2 y 6-2

Lucía Sainz/Raquel Eugenio a Martina Calvo/Ale Salazar 6-4 y 6-2