España - Alemania de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

España se despide de la Ronda Principal del Mundial 2025 de balonmano femenino con la esperanza de que Montenegro venza a Serbia y ellas puedan jugárselo todo ante Alemania en Dortmund

La selección española femenina de balonmano agota sus últimas opciones de alcanzar los cuartos de final del Mundial 2025, que se está disputando en Alemania y Países Bajos, aunque no depende de sí misma y, por si fuera poco, se enfrenta a una de las anfitrionas y una de las cuatro grandes favoritas para alzarse con este Mundial: Alemania.

Las Guerreras podrían estar ya eliminadas antes de empezar. La derrota ante Serbia, en un partido que llegaron a ir ganando de seis goles mediada la segunda mitad, les complicó su futuro y de ganar o empatar las serbias ante sus vecinas de Montenegro en el duelo del grupo que abre la jornada del sábado, el equipo español estará eliminado.

No obstante, España tiene dos cosas a favor. Primero, que jugará sabiendo el resultado y eso impedirá que Serbia y Montenegro especulen, ya que en caso de victoria española, las montenegrinas se habrían quedado sin opciones de pasar. Y lo segundo a favor es que Alemania ya está clasificada como primera, por lo que, posiblemente, dé más minutos a sus jugadores menos habituales.

Sin embargo, aún así, el potencial del equipo germano es enorme y ganarle sería un gran logro para las de Ambros Martín. Aunque hasta ahora, las Guerreras han ofrecido su mejor versión cuando más contra las cuerdas parecían en este Mundial.

"Jugamos en su casa, tenemos que darlo todo y jugar como estamos jugando estos últimos partidos, todas unidas. Yo creo que con la ayuda de todas podemos hacer un buen partido", señala Lyndie Tchaptchet, clave en el triunfo de las Guerreras ante Islandia en el segundo partido de la Ronda Principal de este Mundial 2025.

A qué hora es el España - Alemania del Mundial de Balonmano

El partido entre España y Alemania de la Main Round del Mundial de Balonmano femenino se juega este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas (horario peninsular español) en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).

Dónde ver por TV el España - Alemania

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y retransmitirá todos los partidos de España, así como otros duelos interesantes de este torneo. Por tanto, el duelo entre España y Alemania se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Alemania

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de España y Alemania a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante el último partido de la Ronda principal que las Guerreras juegan en el Mundial de Balonmano 2025.