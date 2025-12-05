España - Brasil de fútbol sala femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española en el Mundial de Filipinas 2025

Una arrolladora selección brasileña marca la frontera entre vivir el sueño de la final o que se quede justo en eso, en un sueño

Solo falta un paso. Tras un excelente recorrido en el Mundial de Filipinas, la selección española de fútbol sala femenino afronta este viernes (13:30 horas CET) la semifinal del torneo contra Brasil, un rival de la máxima exigencia y que llega a tal ronda tras golear a Japón por 6-1, curiosamente el mismo marcador que logró España en su cruce ante Marruecos.

Justo en el partido contra el combinado africano brilló enormemente una Laura Córdoba que tiene muy claro que será prácticamente imposible ser igual de contundentes contra las canarinhas; es más, subraya que será un partido que se decida por mínimos detalles.

"En una instancia de esta magnitud siempre hay espacio para las sorpresas. Lo cierto es que llegamos con confianza y muy buenas sensaciones. Cada jugadora aporta lo mejor desde sus clubes y eso nos da solidez en defensa y en ataque", expresa.

En cuanto a Brasil, esta superó en la fase de grupos a Irán (4-1), arrolló a Italia (6-1) y cerró su clasificación con un contundente 0-9 frente a Panamá; todo ello antes de confirmar su presencia en semifinales con un 6-1 contra las niponas.

Emily Marcondes, la gran amenaza

Emilly Marcondes, elegida recientemente mejor jugadora del mundo, está siendo una de las grandes protagonistas del torneo y la jugadora del Melilla Torreblanca suma ya seis tantos y se ha consolidado como la pieza más desequilibrante del plantel sudamericano. Su capacidad para romper líneas, su lectura de juego y su precisión en zonas de finalización la convierten en el principal foco de atención para la defensa española.

A qué hora es el España - Brasil del Mundial de fútbol sala

El partido entre España y Brasil del Mundial de fútbol sala femenino se juega este viernes, 5 de diciembre, a las 13:30 horas (horario peninsular español) en el PhilSports Arena de Pásig, Manila (Filipinas).

Dónde ver por TV el España - Brasil

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de fútbol sala y retransmitirá todos los partidos de España. Por tanto, el duelo entre España y Brasil se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte a partir de las 13:25 horas, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Brasil

También podrá conocer todo lo que ocurra en el encuentro entre las selecciones de España y Brasil a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta del partido de cuartos de final de España en el Mundial de fútbol sala 2025.