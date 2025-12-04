España - Islandia, en directo el partido del Mundial 2025 de balonmano femenino con Las Guerreras en vivo

Las Guerreras necesitan derrotar a Islandia, colista de grupo, para seguir con opciones de meterse en los cuartos de final de la cita mundialista

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este emocionante partido del Mundial femenino de balonmano entre España e Islandia que se disputa ese jueves 4 de diciembre , a partir de las 20:30 horas. Las Guerreras, tras caer ante Serbia, necesitan vencer para seguir vivas en la cita mundialista y tener opciones de acceder a cuartos de final . ¡Empezamos!

A la espera de ver qué jugadoras salen de inicio, Ambros Martín ha facilitado la lista de convocadas para jugar contra Islandia.

Tras caer contra Serbia desperdiciando una renta de seis goles en la segunda mitad, España está obligada a sacar adelante su compromiso con Islandia si no quiere verse eliminada de la cita mundialista. Las cuentas son claras, ganar los dos partidos que le restan y esperar.

Para que no pierdas detalle del choque de Las Guerreras, aquí tienes toda la información de cara al vital choque del Mundial .

(7-9) Se ponen dos arriba las islandesas . La seguía de España tiene que acabar. Van seis minutos sin goles. Tiempo muerto en pista (17').

La derrota ante Serbia –sobre todo por cómo se produjo– ha hecho mucho daño, pero no el suficiente para tumbar a Las Guerreras, quienes encaran el choque de este jueves 4 de diciembre (20:30 horas) frente a Islandia convencidas no solo de ganar, sino de que el triunfo les dé el impulso necesario para poder entrar finalmente en los cuartos de final del Mundial. Ambros Martín, seleccionador nacional, muestra su plena confianza.

"Sabemos que ya no dependemos de nosotras mismas y que estamos obligadas a ganar los dos partidos siguientes, pero creo, sin lugar a dudas, que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es volver a jugar este partido. Sólo nos queda aprender para lo que viene", recalca.

España debe estar atenta tanto a llevarse el triunfo como a hacerlo por la mayor diferencia de golpes posible, ya que puede ser uno de los criterios que terminen decantando la clasificación para las eliminatorias hacia uno u otro bando.

Las españolas, encuadradas en el Grupo 2, ocupan en estos momentos el quinto lugar con solo dos puntos, pero en caso de ganar alcanzarían la tercera plaza; es decir, se quedarían a tan solo un punto de Serbia, segunda clasificada tras su empate con Islas Feroe.