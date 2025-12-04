Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 8 de fase de grupos hoy 3 de diciembre

Los Grupos 1 y 4 de la cita mundialista está prácticamente definidos a falta de dos jornadas para cerrar el cuadro de los cuartos de final

Cero sorpresas en la jornada de este miércoles 3 de diciembre en el Mundial femenino de balonmano, el cual se disputa en Países Bajos y Alemania; tanto es así que ya hay dos selecciones clasificadas virtualmente en el Grupo 1 (Dinamarca y Hungría), mientras que en el 4 son Noruega y Brasil los países que ya tienen casi hechos los deberes.

Dinamarca, una de las favoritas para estar en la pelea por las medallas, no ha tenido piedad de Senegal para pasarle por encima por un más que contundente 40-26. Las nórdicas, con dos partidos por jugar, solo necesitan un triunfo más para estar matemáticamente en cuartos, misma situación que Hungría.

Así es. Las húngaras también han alcanzado los seis puntos tras imponerse en su caso a Rumanía; eso sí, ha sido más complicado, ya que el marcador hasta bastante más ajustado para terminar resolviéndose por 34-29.

Noruega pasa por encima de sus vecinas suecas

Tal cual suena. Dejando claro su dominio sobre la pista, las noruegas han destrozado a sus compañeras nórdicas para cerrar la contienda por un clarividente 39-26. Con seis puntos están muy cerca de sellar su pase a la fase eliminatoria.

En esa misma línea, y también con seis puntos, se mueve Brasil, equipo que tampoco ha pasado demasiados apuros para superar a Corea del Sur por 32-25. El único combinado que aún puede dejarles fuera es Angola, que llega a los 4 puntos tras ganar a República Checa por 25-28.

Esperando la reacción de Las Guerreras

Ya con vistas a la jornada del jueves 4 de diciembre tenemos que España se las verá con Islandia en un partido crucial, ya que si pierde estará eliminada y, si gana, deberá estar atenta a otros resultados para calcular que necesitarían en la última jornada para seguir vivas en el Mundial.

GRUPO 1

Japón 27-21 Suiza

Hungría 34-29 Rumanía

Dinamarca 40-26 Senegal

Clasificación

Dinamarca (6 puntos)

Hungría (6 puntos)

Rumanía (2 puntos)

Suiza (2 puntos)

Japón (2 puntos)

Senegal (0 puntos)

GRUPO 4

República Checa 25-28 Angola

Brasil 32-25 Corea del Sur

Noruega 39-26 Suecia

Clasificación

Noruega (6 puntos)

Brasil (6 puntos)

Angola (4 puntos)

Suecia (2 puntos)

República Checa (0 puntos)

Corea del Sur (0 puntos)