Carles Coll, lanzado a por las medallas

El nadador tarraconense se ha metido en la final de 200 braza con el mejor tiempo de todos los participantes

Otra gran jornada de la natación española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin. Si bien no se consiguió medalla, el 4x50 libre supuso un nuevo récord de España y Carles Coll mostró sus credenciales para la final de 200 braza al meterse en la misma con el mejor tiempo de todos los participantes.

Coll, que firmó un crono de 2:01.91 minutos, aventajó en 2 centésimas al gran favorito, el neerlandés Casar Corbeau, que se convirtió el pasado mes de octubre en el primer hombre en bajar de la barrera de los dos minutos, tras imponerse en la Copa del Mundo de Toronto con un crono de 1:59.52. Tiempo al que Corbeau pareció querer acercarse con una fulgurante puesta en escena que le permitió tomar desde el principio la cabeza de la prueba por delante de Carles Coll, que al paso por los 125 metros contaba con una desventaja de 58 centésimas.

Pero el tarraconense, se que entrena en Estados Unidos a las órdenes del español Sergi López en la universidad de Virginia Tech, no se rindió y, sustentado en sus sensacionales giros y nados subacuáticos, fue poco a poco reduciendo al diferencia hasta adelantar a Corbeau a falta del largo final. Veinticinco últimos metros en los que Coll defendió su ventaja para tocar la pared en primera posición y lanzar un serio aviso al plusmarquista universal.

El récord del 4x50 libre

El equipo español de relevos mixto se quedó lejos del podio en la final del 4x50 libre tras concluir sexto con una marca de 1:30.52 minutos, nuevo récord de España.

Dicho crono no sirvió a los Sergio de Celis, Luka Hoek, María Daza y Carmen Weiler, que conformaron el cuarteto español, para acercarse a un podio que encabezó una impresionante Italia, que adornó su triunfo con una nueva plusmarca universal con un crono de 1:27.26 minutos. Pese a llegar a estar cuartos en la prueba, no pudieron aguantar el ritmo de la misma.

María Daza, lejos de las medallas

La joven nadadora española María Daza, de 18 años, se quedó lejos de la lucha por las medallas en la final de los 200 libre del campeonato europeo al finalizar octava con un tiempo de 1:55.81 minutos.

Exactamente fueron cinco segundos más que la neerlandesa Marrit Steenbergen, que se coronó nueva campeona continental con 1:50.33, nuevo récord de Europa. Steenbergen, que apenas una hora antes había fijado una nueva plusmarca continental de los 100 estilos, rebajó en 10 centésimas el anterior récord europeo que poseía la sueca Sarah Sjostrom con un crono de 1:50.43 desde 2017.

Laura Cabanes y Arbidel González no superan las semifinales

Laura Cabanes no pudo lograr la clasificación para la final de los 100 mariposa, ya que finalizó las semifinales en decimosexta posición. Tampoco logró superar la penúltima ronda el asturiano Arbidel González, que cerró en decimosexta posición las semifinales de los 100 mariposa en la categoría masculina con un registro de 51.25 segundos.