Carmen Weiler da un oro histórico a España en el Europeo de natación

Desde 2017 (con Jessica Vall) la expedición española no conseguía una medalla en los campeonatos de Europa en piscina corta

¡Impresionante Carmen Weiler! La nadadora española hizo sonar por primera vez el himno español en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras coronarse este miércoles nueva campeona continental de los 200 espalda. Y no lo hizo de cualquier manera, sino con un nuevo récord de España al firmar un tiempo de 2:01.66 minutos.

El golpe al crono ha sido espectacular. Hablamos de que ha hecho medio segundo menos que la plusmarca nacional que ella misma estableció el pasado año en los Mundiales de piscina corta de Budapest, en los que la española, de 21 años, ya fue quinta en esta misma distancia.

Con tan gran marca, Weiler era la favorita al oro pese a acceder a la final con el tercer mejor registro por detrás de la francesa Pauline Mahieu y la británica Katie Shanahan. Poco le importó a la española que Mahieu, bronce hace dos años en los Europeos de Otopeni, saliese escopetada y superarse los primeros cincuenta metros en primera posición con una ventaja de apenas 18 centésimas sobre Weiler.

Con un magnifico giro completado con un no menos sensacional nado subacuático, Weiler superó a la francesa en el siguiente largo para situarse en una primera plaza que ya no abandonaría hasta el final. Si Weiler contaba con una ventaja de 25 centésimas sobre Mahieu al paso por los primeros cien metros, a falta de cincuenta para el final, la nadadora española distanciaba en 87 centésimas a la gala. El último largo fue coser y cantar para dar a España su primera medalla en estos campeonatos desde 2017.

Martínez Sota, lejos de las medallas

Quien no pudo acercarse a la preseas fue Iván Martínez Sota, quien en la final de los 200 espalda concluyó octavo con un tiempo de 1:51.58 minutos. Con tal registro, el riojano, de 20 años, se quedó a 2.15 segundos del checo Jan Cejka, que se colgó la medalla de bronce con un crono de 1:49.43.

Más lejos aún se quedó del ganador de la prueba, el irlandés John Shortt, que se coronó nuevo campeón continental con un registro de 1:47.89 minutos, nuevo récord del mundo júnior. Completó el podio el francés Mewen Tomac, que logró la medalla de plata con un tiempo de 1:48.62.

María Daza, a la final

María Daza confirmó su condición como una de las grandes esperanzas de la natación española al certificar el billete para la final de los 200 libre; una final en la que Daza, que ya fue olímpica en los Juegos de París 2024, partirá con la séptima mejor marca, tras firmar en la semifinales un tiempo de 1:54.41 minutos, su mejor registro personal.