España - Islandia de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

La derrota ante Serbia ha complicado el futuro de las Guerreras en el Mundial, ya que necesitan una combinación de resultados en las dos próximas jornadas para meterse en cuartos de final

Llega la hora de la verdad. 48 horas después de llevar un palo de inmensas dimensiones ante Serbia, selección que remontó seis goles a Las Guerreras en la anterior jornada de la segunda fase del Mundial de balonmano, ahora España se las ve ante Islandia ese jueves 4 de diciembre (20:30 horas) con la imperiosa necesidad de ganar para seguir con vida de en la carrera por entrar en los cuartos de final.

Aunque la situación es complicada, en el combinado español confían en los lograr el triunfo en los dos partidos que le restan para acercarse a la pelea por las medallas, objetivo marcado antes de trasladarse a la cita mundialista que se celebra en Países Bajos y Alemania. Así lo explica el seleccionador, Ambros Martín.

"Sabemos que ya no dependemos de nosotras mismas y que estamos obligadas a ganar los dos partidos siguientes, pero creo, sin lugar a dudas, que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es volver a jugar este partido. Sólo nos queda aprender para lo que viene", recalca.

Lo cierto es que parece un rival propicio para al menos recuperar sensaciones. Echando un ojo al grupo de España (el 2) vemos que Islandia está con cero puntos tras tres derrotas consecutivas. Dicho de otro modo, es la cenicienta y no debería suponer ni mucho menos un reto imposible para Las Guerreras, las cuales son cuartas en estos momentos con únicamente dos puntos. Cabe recordar que solo pasan a cuartos los dos primeros de cada grupo.

A qué hora es el España - Islandia del Mundial de Balonmano

El partido entre España e Islandia de la Main Round del Mundial de Balonmano femenino se juega este jueves, 4 de diciembre, a las 20:30 horas (horario peninsular español) en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).

Dónde ver por TV el España - Islandia

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y retransmitirá todos los partidos de España, así como otros duelos interesantes de este torneo. Por tanto, el duelo entre España e Islandia se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Islandia

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de España e Islandia a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante el segundo partido de la Ronda principal que las Guerreras juegan en el Mundial de Balonmano 2025.