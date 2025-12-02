España - Serbia en directo | Partido del Mundial 2025 de Balonmano femenino, las Guerreras en vivo
Retransmisión en directo del partido entre España y Serbia, correspondiente a la Ronda Principal del Mundial de balonmano 2025
España 14-13 Serbia (21')
Skrobic sufre la primera exclusión, pero el penalti provocado lo falla Vegué
Tiempo muerto solicitado por Serbia, que tendrá posesión para igualar el partido tras robar la pelota
España 14-13 Serbia (21')
Skrovic marca con fortuna, ya que el balón dio en los dos postes
España 14-12 Serbia (20')
Golazo de Paula Arcos, tras romper a su defensa
España 13-12 Serbia (19')
Cvijic vuelve a anotar desde seis metros para el equipo serbio
España 13-11 Serbia (18')
Esto no para y es Danila la que amplía diferencias
España 12-11 Serbia (17')
Erauskin se estrena, pero muy rápido, Cvijic anota desde el pivote
España 11-10 Serbia (17')
Jogovic anota con un disparo lejano en el que engaña a Nicole Morales
España 11-9 Serbia (16')
Linda Tchaptchet, la pivote española, caza la pelota y mete su tercer gol en el Mundia; Bengoetxea amplía tras una pérdida de Serbia
España 9-9 Serbia (15')
No hay tregua y Skrobic vuelve a anotar desde lejos; llegamos al ecuador de esta parte con una gran efectividad y movilidad entre ambos equipos
España 9-8 Serbia (14')
Maitane Etxebería vuelve a adelantar a España, con un gran lanzamiento
España 8-8 Serbia (14')
Golazo de Danila So Delgado; Kocic empata tras ganar la superioridad desde el extremo
España 7-7 Serbia (12')
Lucía Prades para un penalti y Danila empata en la siguiente jugada
España 6-7 Serbia (11')
Gol de Krpez-Slezak entrando desde el extremo
España 6-6 Serbia (9')
Cvijic empata y no da margen a España para que disfrute de su ventaja
España 6-5 Serbia (9')
Alicia Fernández falla su segundo penalti en todo el Mundial; en la siguiente jugada Kennifer Gutiérrez anota en una contra
España 5-5 Serbia (7')
Robo de España y Bengoetxea adelanta otra vez a España, pero las serbias no dejan tiempo para que se recomponga la defensa hispana y vuelven a empatar
España 4-4 Serbia (6')
Danila saca rápido y provoca un penalti que no falla Alicia Fernández
España 3-4 Serbia (6')
Gran gol de Skrobic, con un lanzamiento lejano que enrra pegado al palo
España 3-3 Serbia (4')
Riguroso penalti para Serbia que transforma Krpez-Slezak
España 3-2 Serbia (3')
Janjusevic rompe a la defensa y anota; y responde de nuevo Danila en el contragolpe
España 2-1 Serbia (3')
Primer golazo de Danila So Delgado, tras dejar tirada a la defensa con una finta
España 1-1 Serbia (1')
Kocic anota desde el exterior para Serbia, pero la pivote española, Gassana, iguala rápido el partido
ARRANCA EL PARTIDO
Suenan los himnos en Dormund. Esto ya está a punto de empezar...
Las jugadoras españolas ya están siendo presentadas y saltando a la pista del Westfalenhalle de Dortmund
El histórico de partidos oficiales entre España y Serbia es favorable para las Guerreras, que han ganado tres de los cinco que han disputado frente al combinado serbio; los otros dos acabaron en derrota
Convocatoria de España ante Serbia
Éstas son las 16 jugadoras que Ambrós Martín ha convocado para este partido
Alicia Fernández, capitana de las Guerreras
"Fue un partido que allí nos costó mucho. Tuvimos que remontar un resultado. Creo que ellas también prepararán el partido mejor. José está allí y nos conoce, así que tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión otra vez".
Dónde ver por TV el España-Serbia
Como el resto de encuentros del Mundial 2025 de balonmano femenino, el canal Teledeporte y la plataforma RTVE Play son los medios por los que se puede ver en España este partido.
Ambros Martín, seleccionador español
"Tuvimos que remontar un resultado -Epaña ganó hace nueve días a Serbia en un amistoso-. Creo que ellas también prepararán el partido mejor. José -Prades- está allí y nos conoce, así que tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión otra vez".
Tanto la capitana Alicia Fernández como el seleccionador Ambros Martín confían en que el paso adelante dado por las Guerreras ante Montenegro se mantenga en esta Main Round
España llega crecida tras lograr una importante victoria frente a Montenegro, favorita de su grupo, mientras que Serbia lo hace después de caer ante la favorita Alemania de forma contundente.
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre España y Serbia del Mundial de balonmano 2025 correspondiente a la Ronda Principal (Main Round), que se va a jugar en el Westfalenhalle de Dortmund.
El seleccionador español de balonmano femenino, Ambros Martín, señalaba antes de que comenzara el Mundial 2025 que se está celebrando en Alemania y los Países Bajos que tenía ganas de ver a las Guerreras competir en la Main Round, cuando llega la presión y se juega entrar en los cruces junto a las favoritas.
Ese momento ha llegado. El duelo ante Serbia es el primero de tres en los que España se juega estar entre los ocho mejores y que, tras su victoria frente a Montenegro, ahora se toma con más optimismo. Ganar será decisivo, ya que una derrota pondría de nuevo muy complicado el acceso a la siguiente fase.
"Va a ser, si cabe, más complicada que la primera fase, con rivales ya de más entidad, en el sentido en que todos los que estamos aquí tenemos un nivel muy parejo. Quizá exceptuando a Alemania, que por jugar en casa el factor público les da cierta ventaja", avisaba en la previa el seleccionador español.
Martín pudo comprobar el paso adelante dado por sus jugadores ante la selección montenegrina con respecto a lo ofrecido en el segundo partido de este Mundial frente a Islas Feroe. La efectividad de Alicia Fernández, el valor seguro que siempre es Danila So Delgado, más los goles de Jennifer Gutiérrez y Somaza se unieron a un gran día de la portera castellonense Lucía Prades para convertir al equipo español en un rival muy competitivo.
Enfrente, no obstante, está una Serbia que conoce bien a España, ya que su entrenador es el exseleccionador español José Ignacio Prades. Las balcánicas llegan a este choque tras perder con Alemania (31-20), pero después de superar a Uruguay (31-19) y a Islandia (27-26), por lo que están en las mismas condiciones del equipo español: con dos puntos y todas las esperanzas intactas.