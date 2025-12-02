España - Serbia en directo | Partido del Mundial 2025 de Balonmano femenino, las Guerreras en vivo

Retransmisión en directo del partido entre España y Serbia, correspondiente a la Ronda Principal del Mundial de balonmano 2025

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre España y Serbia del Mundial de balonmano 2025 correspondiente a la Ronda Principal (Main Round), que se va a jugar en el Westfalenhalle de Dortmund.

España llega crecida tras lograr una importante victoria frente a Montenegro , favorita de su grupo, mientras que Serbia lo hace después de caer ante la favorita Alemania de forma contundente.

Tanto la capitana Alicia Fernández como el seleccionador Ambros Martín confían en que el paso adelante dado por las Guerreras ante Montenegro se mantenga en esta Main Round

"Tuvimos que remontar un resultado -Epaña ganó hace nueve días a Serbia en un amistoso-. Creo que ellas también prepararán el partido mejor. José -Prades- está allí y nos conoce, así que tenemos que enfocarnos en sacar nuestra mejor versión otra vez".

Como el resto de encuentros del Mundial 2025 de balonmano femenino, el canal Teledeporte y la plataforma RTVE Play son los medios por los que se puede ver en España este partido.

El histórico de partidos oficiales entre España y Serbia es favorable para las Guerreras, que han ganado tres de los cinco que han disputado frente al combinado serbio; los otros dos acabaron en derrota

Las jugadoras españolas ya están siendo presentadas y saltando a la pista del Westfalenhalle de Dortmund

Robo de España y Bengoetxea adelanta otra vez a España, pero las serbias no dejan tiempo para que se recomponga la defensa hispana y vuelven a empatar

Alicia Fernández falla su segundo penalti en todo el Mundial; en la siguiente jugada Kennifer Gutiérrez anota en una contra

No hay tregua y Skrobic vuelve a anotar desde lejos; llegamos al ecuador de esta parte con una gran efectividad y movilidad entre ambos equipos

Linda Tchaptchet, la pivote española, caza la pelota y mete su tercer gol en el Mundia; Bengoetxea amplía tras una pérdida de Serbia

El seleccionador español de balonmano femenino, Ambros Martín, señalaba antes de que comenzara el Mundial 2025 que se está celebrando en Alemania y los Países Bajos que tenía ganas de ver a las Guerreras competir en la Main Round, cuando llega la presión y se juega entrar en los cruces junto a las favoritas.

Ese momento ha llegado. El duelo ante Serbia es el primero de tres en los que España se juega estar entre los ocho mejores y que, tras su victoria frente a Montenegro, ahora se toma con más optimismo. Ganar será decisivo, ya que una derrota pondría de nuevo muy complicado el acceso a la siguiente fase.

"Va a ser, si cabe, más complicada que la primera fase, con rivales ya de más entidad, en el sentido en que todos los que estamos aquí tenemos un nivel muy parejo. Quizá exceptuando a Alemania, que por jugar en casa el factor público les da cierta ventaja", avisaba en la previa el seleccionador español.

Martín pudo comprobar el paso adelante dado por sus jugadores ante la selección montenegrina con respecto a lo ofrecido en el segundo partido de este Mundial frente a Islas Feroe. La efectividad de Alicia Fernández, el valor seguro que siempre es Danila So Delgado, más los goles de Jennifer Gutiérrez y Somaza se unieron a un gran día de la portera castellonense Lucía Prades para convertir al equipo español en un rival muy competitivo.

Enfrente, no obstante, está una Serbia que conoce bien a España, ya que su entrenador es el exseleccionador español José Ignacio Prades. Las balcánicas llegan a este choque tras perder con Alemania (31-20), pero después de superar a Uruguay (31-19) y a Islandia (27-26), por lo que están en las mismas condiciones del equipo español: con dos puntos y todas las esperanzas intactas.