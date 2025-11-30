Las Guerreras sacan sus garras y derrotan a una de las favoritas del Mundial para mantener intactas sus opciones

España vence por 26-31 a Montenegro y pasa con dos puntos a la Main Round, empatada con montenegrinas y con feroesas

De caer con una debutante a ganarle de forma convincente a una favorita, las Guerreras pasan a la Main Round del Mundial de balonmano femenino 2025 con dos puntos y dependiendo de ellas mismas para pelear por llegar a cuartos de final, algo que parecía impensable después de ver su mal partido del viernes y la derrota frente a Islas Feroe.

El equipo de Ambros Martín vencía por 26-31 a Montenegro en un partido en el que el equipo español estuvo siempre por delante y se escapó de forma definitiva a mitad del segundo tiempo para certificar su victoria, en la que tuvo gran parte de culpa la central Alicia Fernández.

La jugadora gallega fue un seguro desde el punto de penalti -anotó seis- y acabó el partido con ocho goles. Eso, unido a la habitual producción ofensiva de Danila So Delgado (5 goles) y a los cuatro tantos anotados por Jennifer Gutiérrez y Somaza permitió al equipo español ganar un partido donde se mostró mucho más efectivo que ante las Islas Feroe. Y eso que Georgia tuvo en Brnovic y Vukcevic, ambas con siete goles, a dos estiletes que hicieron mucho daño a las pupilas de Ambros Martín.

Pese a ello, a España le costó entrar en el encuentro y empezar a jugar con fluidez en ataque, en parte por culpa de la defensa montenegrina, que empezó muy activa y sin fisuras. Lo mejor es que las balcánicas tampoco encontraban la forma de hacerle daño al equipo español, que estuvo muy bien en defensa todo el partido pese a encajar 26 goles.

La defensa española frena a Montenegro

Esa buena defensa española fue la solución en los primeros minutos, porque se convirtió en algunas ocasiones en rápidas transiciones que permitieron a las Guerreras tener las primeras ventajas. Fueron los mejores minutos de la lateral catalana Ester Somaza, que lideró la primera escapada de España (7-13) a siete minutos del descanso.

Montenegro apareció ahí en lo que parecía ser un punto de inflexión y redujo la desventaja a cuatro (11-15) en el descanso, en una inercia que siguió tras el intermedio para ponerse a dos tantos.

Las Guerreras no notaron la presión y, en ocho minutos mágicos, llevaron la ventaja a unos 15-23 que parecían inalcanzables. Faltaba cerrar el partido ante un rival experimentado, que trató de llevar el encuentro a su terreno. España resistió gracias en parte a Alicia Fernández y pudo culminar una victoria que puede ser clave en el Mundial y en su futuro como selección.

Ficha técnica del Montenegro 26-31 España

Montenegro: Attingré; Anastasija Marsenic (-), Dzaferovic (-), Brnovic (7), Jauković (2, 1p), Godec (1) y Pavicevic (4) -equipo inicial- Skerovic (ps), Pletikosc (3), Trivic (), Vukcevic (7, 4p), Marija Marsenic (-), Bozovic (-), Bulatovic (1), Tatar (-) y Grbic (1)

España: Prades; Etxeberria (-), Bengoetxea (2), Alicia Fernández (8, 6p), So Delgado (5), Oppedal (1) y Gassama (1) -equipo inicial- Morales (ps), Jennifer Gutiérrez (4), Somaza (4), Arcos (2), Lysa Tchaptchet (-), Erauskin (2), Elba Álvarez (-), Lyndie Tchaptchet (2) y Arroyo (-)

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 2-3, 3-7, 6-10, 9-13 y 11-15 (Descanso) 14-16, 15-21,15-23, 18-26, 22-28 y 26-31 (Final)

Árbitros: Gasmi y Gasmi (FRA). Excluyeron dos minutos a Vukcevic por Montenegro y a Arcos y Bengoetxea por España.