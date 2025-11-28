El nuevo 'Angolazo' de España se llama Islas Feroe

La selección nórdica remonta a las Guerreras en el Mundial 2025 de balonmano femenino (25-27) y deja con pocas opciones a las de Ambros Martín para alcanzar los cuartos de final

Las Guerreras fueron batidas. La selección española femenina de balonmano ve muy negro su futuro en el Mundial 2025 que se está disputando en Países Bajos y Alemania después de sufrir una dura derrota ante Islas Feroe, que les deja como claras candidatas a pasar a la Main Round sin puntos y también sin opciones de meterse entre las ocho primeras de la cita mundialista.

El equipo de Ambros Martín, que había dejado algunas dudas pese a ganar fácil a Paraguay en su estreno, parecía tener controlado el partido al descanso, pero un arranque fulgurante de las nórdicas en el segundo cambió el marcador y la dinámica, puso nerviosas a las españolas y, a la postre, les costó la derrota.

La guardameta feroesa Rakul Wardum fue la principal artífice de la remontada de Islas Feroe. En total sumó quince paradas y frenó a las españolas tras el descanso, impotentes para superar la muralla nórdica. Ahora hay que ganar el domingo a la favorita Montenegro para al menos pasar con puntos a la siguiente fase. Pero aún logrando eso, la Main Round se ha complicado.

El partido entre España e Islas Feroe tuvo dos partes diferenciadas. Una primera en la que las Guerreras plasmaron a la perfección su plan y, pese al buen hacer de las insulares, acabaron llevándose por 14-11. Y un segundo donde apareció Wardum desde el principio y en el que muy pronto se pudo ver que el aire había cambiado de dirección.

Toda la intensidad y solidaridad hispana del primer tiempo se iba diluyendo conforme caían los goles en contra. En los diez primeros minutos de la segunda mitad ya se había ido toda la ventaja con un 5-1 inicial. La selección española pudo reaccionar y, al menos, conservar la igualada en los diez minutos siguientes para entrar empatada a 20 en el tramo final y fue más allá cuando se puso otra vez por delante (24-23) a falta de cinco minutos para la conclusión.

Sin embargo, tres intervenciones de Rakul Wardum unidas al acierto en ataque de las feroesas le dieron la vuelta al partido, con un 4-1 en los últimos minutos que condena las opciones del conjunto español en este Mundial.

Ficha técnica del España 25-27 Islas Feroe

España: Prades; Erauskin (3), Arcos (3), Lysa Tchaptchet (-), Gassama (4), So Delgado (7) y Vegué (1) -equipo inicial- Morales (ps), Etxeberria (3), Somaza (-), Alicia Fernández (-), Elba Álvarez (3, 1p), Lyndie Tchaptchet (-), Arroyo (-), Bengoetxea (1) y Oppedal (-)

Islas Feroe: Wardum; Poulsen (-), Nolsoy (3), Mittun (6), Hansen (4), Olsen (2) y Brandenborg (7, 2p) -equipo inicial- A Neystabo (ps), Elsa Egholm (2), Var Zachariasen (-), Mortensen (-), Johansen (1), Liv Zachariasen (1), Karin Egholm (1), Anna Weyhe (-) y Maria Weyhe (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-4, 7-4, 8-5, 9-8 y 14-11 (Descanso) 15-13, 17-18, 19-19, 20-20, 24-23 y 25-27 (Final).