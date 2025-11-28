Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 3 de fase de grupos hoy 28 de noviembre

Palizas de Feancia y Alemania, ajustado triunfo de Países Bajos y dolorosa derrota de una España que se ha complicado la vida en el Mundial de balonmano femenino 2025

España se ha complicado mucho la vida en el Mundial de balonmano femenino a las primeras de cambio y sólo una machada de aquí en adelante podría revivir sus opciones de pelear por el objetivo de los cuartos de final con el que llegó a la competición.

Su derrota ante las Islas Feroe deja a las de Ambros Martín en una situación límite, pues ya pasarán a la siguiente ronda con menos puntos de los deseados aunque lograran vencer contra pronóstico a la gran favorita del grupo, una selección de Montenegro que lo comanda tras superar a Paraguay.

La tercera jornada de este Mundial 2025 de Países Bajos y Alemania deparó más goleadas de escándalo. Francia, una de las favoritas, ganó de 24 a Túnez. Pero es que, en su mismo grupo, Polonia había superado a China por 18 tantos de ventaja.

Alemania se une a los resultados de escándalo

Alemania, por su parte, confirmó su pase para la Main Round con su segundo triunfo, otro de esos que demuestra la diferencia entre las mejores selecciones mundiales y algunas de las que llegan desde confederaciones poco competitivas. Las germanas ganaron por 38-12 a Uruguay.

El gran partido de la jornada, aparte de ese España-Islas Feroe, lo disputaron Serbia e Islandia y se saldó con triunfo de un gol para las primeras, lo que les asegura pasar al menos como segundas a la siguiente fase. Ante Alemania, a priori, tienen poco que hacer.

Aparte del grupo de Francia, también debutaba el de Países Bajos, una selección que pasó más apuros de los previstos ante Argentina y que tendrá que pelear con Austria por el primer puesto del grupo.

Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO A

Rumanía 33-24 Croacia

Dinamarca 36-19 Japón

Clasificación

Dinamarca (2 puntos)

Rumanía (2 puntos)

Croacia (0 puntos)

Japón (0 puntos)

GRUPO B

Suiza 34-9 Irán

Hungría 26-17 Senegal

Clasificación

Suiza (2 puntos)

Hungría (2 puntos)

Senegal (0 puntos)

Irán (0 puntos)

GRUPO C

Alemania 38-12 Uruguay

Serbia 27-26 Islandia

Clasificación

Alemania (4 puntos)

Serbia (4 puntos)

Islandia (0 puntos)

Uruguay (0 puntos)

GRUPO D

España 26-27 Islas Faroe

Montenegro 34-25 Paraguay

Clasificación

Montenegro (4 puntos)

España (2 puntos)

Islas Feroe (2 puntos)

Paraguay (0 puntos)

GRUPO E

Austria 29-20 Egipto

Países Bajos 32-25 Argentina

Clasificación

Austria (2 puntos)

Países Bajos (2 puntos)

Argentina (0 puntos)

Egipto (0 puntos)

GRUPO F

Polonia 36-20 China

Francia 43-18 Túnez

Clasificación

Francia (2 puntos)

Polonia (2 puntos)

China (0 puntos)

Túnez (0 puntos)

GRUPO G

Brasil 41-20 Cuba

Suecia 31-23 República Checa

Clasificación

Brasil (2 puntos)

Suecia (2 puntos)

República Checa (0 puntos)

Cuba (0 puntos)

GRUPO H

Angola 38-20 Kazajistán

Noruega 34-19 Corea del Sur

Clasificación

Angola (2 puntos)

Noruega (2 puntos)

Corea del Sur (0 puntos)

Kazajistán (0 puntos)