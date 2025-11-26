Las Guerreras sacan sus garras y se dan un festín para comenzar el Mundial (26-17)

La selección española femenina de balonmano no tiene problemas en su estreno ante Paraguay y encara con optimismo el duelo del viernes ante las Islas Feroe

Buen inicio de España en el Mundial 2025 de balonmano femenino. Las Guerreras no tuvieron que hacer alardes para superar a una Paraguay luchadora, pero cuya calidad es muy inferior a día de hoy del equipo español. Las de Ambros Martín vencieron tras una buena primera mitad y una segunda en la que el marcador estuvo más igualado y sólo al final lograron ampliar algo la diferencia hasta el 26-17 definitivo.

Tras unos primeros minutos de igualdad, en las que Paraguay llegó a ir por delante (2-3) al final del primer parcial, la intensidad con que imprimió España en ataque y el buen papel de Lucía Prades en la portería decantaron el partido en el minuto 10 y el 20, con un 12-7 que dio tranquilidad a las de Martín a partir de ahí.

Las paraguayas, sin una de sus mejores jugadoras, Delyne Leiva, sufrieron un bajón que España aprovechó para marcharse con un 7-1 de parcial en el que Kaba Gassama tuvo mucho que ver con su superioridad en el pivote.

La selección española bajó el pistón tras lograr la ventaja y, pese a ello, logró contar con ocho goles de ventaja antes de finalizar la primera mitad con un 15-9 que les daba tranquilidad.

España se permite, incluso, un respiro

Las paraguayas había aprovechado esta cierta relajación para ganar por 2-3 el último parcial y el paso por vestuarios no hizo sino mantener esa tendencia, después de que el equipo suramericano aprovechara las muchas pruebas de Ambros Martín para seguir arriba después de diez minutos y estar sólo cinco abajo (18-13).

Ahí se acabó la complacencia de España, que puso la directa a partir del minuto 40 y sin tener la misma resolución que la primera mitad le bastó para alcanzar una ventaja tranquilizadora. Somaza, autora de cuatro tantos, se mostró particularmente incisiva en este tramo, en el que las Guerreras ampliaron su ventaja antes de que Maitane Etxeberria pusiera la puntilla.

Ficha técnica del España 26-17 Paraguay

España: Prades; Erauskin (1), Arcos (1), Gassama (2), Lyndie Tchaptchet (-), Somaza (4) y Vegué (5, 3p) -equipo inicial- Wiggins (ps), Jennifer Gutiérrez (1), Etxeberria (3), Lysa Tchaptchet (-), So Delgado (6), Alicia Fernández (2p), Elba Álvarez (-), Arroyo (-) y Bengoetxea (1)

Paraguay: Ocampos; Mendoza (4), Insfrán (3, 2p), Paula Fernández (2), Leiva (-), Acuña (1) y Lugo (-) -equipo inicial- Machuca (ps), Fiore (3), Gisela González (-), Fleitas (-), Portillo (2, 1p), Torres (-), Samaniego (1), Enríquez (1) y Valdovinos (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-4, 8-5, 12-5, 14-8 y 15-9 (Descanso) 17-11, 18-13, 20-13, 21-14, 25-17 y 26-17 (Final)

Árbitros: Gheisarian y Gheisarian (IRI). Excluyeron por dos minutos a Jennifer Gutiérrez y Carmen Arroyo por España; y a Lugo (2) y Gisela González por Paraguay.