Calendario Mundial Balonmano Femenino 2026 | Fechas, partidos y donde ver en TV y online

Noruega, Francia y Dinamarca aparecen como claras favoritas en el Mundial Balonmano Femenino 2026, donde España espera mejorar sus actuaciones más recientes

Alemania y Países Bajos acogen el Mundial 2025 de balonmano femenino, la segunda gran cita de este nuevo ciclo olímpico y que llega con las selecciones más consolidadas tras un Europeo que llegó en pleno proceso de remodelación. Y que llega con una clara favorita: Noruega.

Las noruegas llegan con ganas de revancha después de haber perdido hace dos años la final ante Francia. Las nórdicas y las francesas han jugado las dos últimas finales y se han repartido las victorias. En ambas ocasiones, Dinamarca ha acabado tercera. Las tres aparecen un escalón por encima del resto en un evento que arranca el miércoles 26 de noviembre y finaliza el domingo 14 de diciembre. Suecia, Hungría y Países Bajos, serían las alternativas más serias.

En total, se jugarán 108 partidos repartidos en cinco ciudades de Alemania y Países Bajos. La primera fase se disputa en Bolduque, Dortmund, Stuttgart y Trier, mientras que la fase final se disputa de manera íntegra en Rotterdam, que acoge la lucha por las medallas.

Grupos del Mundial de Balonmano 2025

España tuvo fortuna en el sorteo y tendrá una primera fase cómoda para ir creciendo, donde Montenegro es su principal rival. Las chicas de Ambros Martín debutan ante Paraguay este miércoles 26 de noviembre. Así queda su grupo y el resto de grupos de este Mundial 2025:

Grupo A: Dinamarca, Rumanía, ​Japón, Croacia

Grupo B: Hungría, Suiza, Senegal, Repúbica Islámica de ​Irán

Grupo C: ​Alemania, ​Serbia, Islandia, Uruguay

Grupo D: ​Montenegro, ​España, Islas Feroe, ​Paraguay

Grupo E: ​Países Bajos, ​Austria, Argentina, Egipto

Grupo F: ​Francia, Polonia, Túnez, República Popular de ​China

Grupo G: ​Suecia, Brasil, Chequia, Cuba

Grupo H: ​Noruega, Angola, República de Corea ​Kazajistán

Formato y fechas del Mundial 2025 de balonmano femenino

Los 32 países participantes se dividen en la primera fase en ocho grupos de cuatro. De ello, los tres primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase, donde se emparejan con los tres primeros de otro grupo. En el caso de España, se unirían a las tres mejores selecciones del grupo C, presumiblemente Alemania, Serbia e Islandia. De este, los dos primeros pasan a cuartos de final, donde ya hay eliminatorias directas.

Las fechas son las siguientes:

Primera fase - 26 de noviembre al 2 de diciembre

Main Round (segunda fase) - 3 al 8 de diciembre

Cuartos de final - 9 y 10 de diciembre

Semifinales - 12 de diciembre

3º y 4º puestos - 14 de diciembre

Final - 14 de diciembre

Dónde ver por TV el Mundial de balonmano femenino

RTVE tiene en España los derechos para retransmitir el Mundial de los Países Bajos y Alemania 2025 de balonmano femenino. Teledeporte retransmitirá los partidos de las Guerreras, aunque también lo hará con otros enfrentamientos de la primera fase de esta cita mundialista. Estos son los partidos que se podrán ver por Teledeporte y RTVE Play:

España - Paraguay, miércoles 26 de noviembre a las 18:00 horas

Montenegro - Islas Feroe, miércoles 26 de noviembre a las 20:30 horas

Noruega - Cores del Sur, jueves 27 de noviembre a las 20:30 horas

Paraguay - Montenegro, viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas

España - Islas Feroe, viernes 28 de noviembre a las 20:30 horas

Croacia - Dinamarca, sábado 29 de noviembre a las 20:30 horas

Islas Feroe - Paraguay, domingo 30 de noviembre a las 15:30 horas

Montenegro - España, domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas