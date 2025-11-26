España en el Mundial de Balonmano Femenino 2025 | Jugadoras, grupo, fechas y donde ver en TV los partidos de las Guerreras

La selección española femenina de balonmano afronta con ilusión el Mundial 2025 tras los fiascos vividos en París 2024 y en el Europeo del pasado año

Con las dudas generadas por las derrotas del torneo de preparación que ha jugado en Noruega y con la ilusión de no tener nada que perder tras dos malos campeonatos, la selección española femenina de balonmano afronta desde este miércoles en Mundial de Países Bajos y Alemania, donde aspira a crecer con respecto al último europeo y tiene como objetivo los cuartos de final.

El equipo que entrena Ambros Martín, ya más asentado tras el cambio de ciclo posterior a los Juegos Olímpicos de París 2024, espera mostrar el crecimiento que ha tenido en los últimos meses y que ha plasmado en la fase de clasificación para el próximo Campeonato de Europa.

Las jóvenes han ido adquiriendo más protagonismo en sus clubes y se están asentado en la selección. “Queremos sentir que vamos por la buena senda y eso es lo que hemos vivido durante la preparación pese a algún mal partido. Lo ideal sería que esta evolución venga acompañada también de buenos resultados porque eso nos ayudaría, pero independientemente de como salga este Mundial, vamos a seguir por este camino porque creemos que es el bueno”, señalaba el técnico lanzaroteño en la previa del Mundial.

La derrota en Noruega por 41-19 fue muy dolorosa, pero Martín tiene claro que eso es otra lucha y que las Guerreras deben centrarse en su grupo y en sus objetivos, que son muy diferentes a los de la selección noruega, gran favorita para hacerse con el Mundial. "Lo ideal sería dar un pasito más y tratar de ser competitivas en la Main Round. Muchas de nuestras jugadoras están teniendo una responsabilidad importante en sus clubes en la faceta goleadora y eso nos va a venir muy bien”, añadía el seleccionador, quien da por hecho que la primera fase se saldará de forma satisfactoria, empezado por el debut ante Paraguay.

Convocatoria de las Guerreras para el Mundial 2025

Tras el torneo preparatorio de Noruega, Ambros Martín confirmó la baja de María O'Mullony y cerró una lista de 17 jugadoras con Maddi Bengoetxea y Lisa Oppedal. Tras esto, así queda la convocatoria de la selección española femenina de balonmano para el Mundial 2025:

Portería: Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

Central: Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

Lateral Derecho: Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

Lateral Izquierdo: Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

Extremo Derecho: Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

Pivote: Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita)

Calendario de España en la primera fase

España debuta el miércoles 26 de noviembre ante Paraguay, un partido en el que las Guerreras son claras favoritas y en el que esperan asentar y ganar confianza de cara a los dos siguientes encuentros, ante Islas Feroe y Montenegro.

Miércoles 26 de noviembre (18:00) España-Paraguay

Viernes 28 de noviembre (20:30) España-Islas Feroe

Domingo 30 de noviembre (18:00) Montenegro-España

Donde ver por TV los partidos de España en el Mundial 2025

El Mundial de balonmano femenino 2025 de Países Bajos y Alemania se podrá ver en abierto, ya que los derechos los tiene RTVE, que retransmitirá los partidos de la selección española a través de su canal temático Teledeporte. Así mismo, también se podrán ver por la plataforma RTVE Play.