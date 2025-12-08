Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 12 de fase de grupos hoy 7 de diciembre

Noruega habría sido la rival de España en caso de pasar; las grandes favoritas barrieron a Brasil de 19 en la lucha por la primera plaza de su grupo

Los primeros emparejamientos de cuartos de final del Mundial de balonmano femenino 2025 ya están confirmados. Se sabía desde las dos representantes del grupo 2, Alemania y Montenegro, que estarían en esta ronda y que ellas se cruzarían en la siguiente con las dos primeras del Grupo 4, donde ya estaban clasificadas Noruega y Brasil. Aunque se intuía cuál iba a ser el orden había de disputárselo y ahí, las noruegas dejaron claro por qué son las principales favoritas en este Mundial y han ganado este domingo por un sonrojante 33-14.

Por tanto, este próximo martes, a las 17:15, Alemania se enfrentará con Brasil, mientras que, a las 20:30, Noruega hará lo propio con Montenegro. Ese es el duelo que le habría tocado a España de ganar el sábado a las alemanas. Y Noruega nos ganó una semana antes del Mundial por 41-19... En dos semanas han podido cambiar algunas cosas, pero las noruegas no parecen haber ido para atrás en este Campeonato del Mundo.

Los otros dos cuartos de final se conocerán este lunes, cuando se resuelva el Grupo 3 con un enfrentamiento entre Francia y Países Bajos. Sí saben ya que, el que gane, se cruzará con Hungría, mientras que, el que pierda, se las verá con Dinamarca. Danesas y húngaras se han enfrentado este domingo para decidir el orden de clasificación del Grupo 1 y el resultado (28-27) deja claro la igualdad que hubo entre ellas.

El resto de encuentros sólo sirvieron para ordenar las diferentes clasificaciones de los grupos de la Ronda Principal y para, posteriormente, sacar una clasificación conjunta del Mundial 2025 de Alemania y Países Bajos.

En este sentido, el resultado más sorprendente tal vez fuera la victoria de Angola ante Suecia (26-24), que ha permitido a las africanas acabar por delante de las suecas en el Grupo 4. En el Grupo 1, Rumanía y Japón se confirmaron como tercera y cuarta tras vencer a Suiza y Senegal, respectivamente.

Así quedan las clasificaciones de la Main Round del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO 1

Senegal 23-27 Japón

Rumanía 36-24 Suiza

Dinamarca 28-27 Hungría

Clasificación

1. Dinamarca (10 puntos)

2. Hungría (7 puntos)

3. Rumanía (6 puntos)

4. Japón (5 puntos)

5. Suiza (2 puntos)

6. Senegal (0 puntos)

GRUPO 2

Islandia 33-30 Islas Feroe

Montenegro 33-17 Serbia

España 25-29 Alemania

Clasificación

1. Alemania (10 puntos)

2. Montenegro (6 puntos)

3. Serbia (5 puntos)

4. España (4 puntos)

5. Islas Feroe (3 puntos)

6. Islandia (2 puntos)

GRUPO 3

Francia 29-17 Argentina

Países Bajos 33-22 Polonia

Túnez 27-25 Austria

Clasificación

1. Francia (8 puntos)

2. Países Bajos (8 puntos)

3. Polonia (4 puntos)

4. Austria (2 puntos)

5. Túnez (2 puntos)

6. Argentina (0 puntos)

GRUPO 4

Noruega 33-14 Brasil

Angola 26-24 Suecia

República Checa 32-28 Corea del Sur

Clasificación

1. Noruega (10 puntos)

2. Brasil (8 puntos)

3. Angola (6 puntos)

4. Suecia (4 puntos)

5. República Checa (2 puntos)

6. Corea del Sur (0 puntos)