Las Guerreras entierran el hacha y dicen adiós con la cabeza alta al Mundial de balonmano femenino

La selección española de balonmano femenino dice adiós al Mundial con la cabeza alta tras caer por 25-29 ante la anfitrona Alemania en un partido que debe servir para mejorar de cara al futuro

España se despide del Mundial de balonmano femenino con la cabeza alta y con la sensación de haber dejado escapar una ocasión de oro para haber vuelto a estar entre las ocho mejores del mundo. Las Guerreras plantaron cara a la poderosa Alemania, que pese a estar clasificada se tomó muy en serio el partido ante su público, y no se rindieron ni cuando perdían de ocho mediada la segunda mitad. El arreón final llegó tarde y se quedó corto (25-29), aunque al menos sirviera para ganar confianza de cara al futuro.

El paso de la selección española por este Mundial 2025 también les habrá debido servir para aprender de cara a ese mismo futuro. Los tropiezos ante Islas Feroe y, en especial, ante Serbia, no se pueden cometer si se quiere estar en la lucha con los mejores. Fueron partidos que tuvo controlado y que acabaron favoreciendo a las rivales, lo que hace que ahora tengan que decir adiós tras tres victorias y otras tantas derrotas.

España llegaba a este duelo final dependiendo de sí misma. Las Guerreras necesitaban la victoria de Montenegro sobre Serbia para tener opciones y ésta había llegado de paliza (33-17). Con eso, España sólo tenía que ganar y pasaría como segunda. Pero había que ganar a Alemania y eso era una tarea, a día de hoy, harto complicada.

Lejos parecen ya las tres victorias hispanas precedentes. En los cuatro años que han pasado desde la última, Alemania ha crecido muchísimo y España está en plena reconversión.

Las germanas están sorprendiendo con su defensa en este campeonato y a ella se agarraron para tomar distancia en los primeros minutos, en los que las centroeuropeas no estuvieron finas en ataque, pero se bastaron con no encajar goles para, poco a poco, ir poniendo distancia con un equipo español que defendió bien, pero que vio cómo su portera, Lucía Prades, no tenía su mejor día.

Aparición estelar de Nicole Morales

La meta española no había detenido ni un lanzamiento cuando, con 6-12 y a falta de cinco minutos para el final del primer periodo, entró Nicole Morales por ella. El cambio fue radical y una primera parada de la portera del Elche pareció levantar la moral de sus compañeras, que se fueron a por Alemania y con un 4-0 de parcial se metieron en el partido. Doll, de penalti, llevó la ventaja a tres goles (10-13), pero España estaba ahí, muy cerca.

De la ilusión a la decepción va un paso con este equipo. Y esos tres goles de desventaja se convirtieron en siete en los tres primeros minutos de la segunda parte. Vogel estaba imparable y las alemanas encontraban huecos por todos lados, mientras España perdía una vez tras otra el balón.

Danila So Delgado, 'pichichi' del Mundial

La diferencia a los diez minutos se había ido a los ocho (12-20) cuando apareció la hasta ahora máxima goleadora del Mundial, Danila So Delgado para liderar el primer arreón. Con él, España logró acercarse hasta los cinco goles. Sin embargo, cada vez que lo hacía, Vogel aparecía paras frustrar sus esperanzas.

El segundo arreón llegó a falta de 12 minutos, cuando Alemania, poco a poco, había logrado llevar la ventaja otra vez a ocho (16-24). Linda Tchaptchet, con dos goles, lo inició, Danila So Delgado y Elba Álvarez le siguieron y España, pese a la aparición de la sempiterna Vogel, llegó a los tres de desventaja a cuatro del final (24-27).

Apenas había tiempo y todo pasaba por una máxima efectividad en ataque y porque Alemania no acertara, pero Lott, con un lanzamiento de cadera cuando le iban a pitar pasivo, acabó con las esperanzas de las Guerreras, que al menos supieron perder y luchar hasta el final.

Ficha técnica del España 25-29 Alemania

España: Prades; Etxeberria (3), Bengoetxea (1), Alicia Fernández (1p), So Delgado (10), Jennifer Gutiérrez (-) y Gassama (-) -equipo inicial- Morales (ps), Vegué (-), Somaza (1), Arcos (-), Lysa Tchaptchet (1), Elba Álvarez (4, 1p), Lyndie Tchaptchet (2), Arroyo (-) y Oppedal (2)

Alemania: Filter; Behrend (-), Leuchter (2), Von Pereira (-), Vogel (6), Smits (-) y Doll (5, 2p) -equipo inicial- Wachter (ps), Grijseels (1), Engel (4, 1p), Antl (3), Steffen (-), Kuhne (3), Lott (4), Maidhof (-) y Hauf (1)

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 2-3, 3-6, 5-9, 6-12 y 10-13 (Descanso) 10-17, 12-19, 16-21, 18-24, 21-27 y 25-29 (Final).

Árbitros: Hansen y Madsen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Lysa Tchaptchet y Lyndie Tchaptchet por España; y a Vogel y Doll (2) por Alemania.