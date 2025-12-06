Athletic - Atlético, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 15 de Primera división en el cual el Athletic Club necesita la victoria para no descolgarse de la pelea por la quinta posición de la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid desea el triunfo para continuar en la pelea por el título de campeón

El partido comienza a las 21:00 horas , se juega en el Estadio de San Mamés , y será pitado por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz , del colegio gallego.

¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 15 de LaLiga . Un encuentro liguero entre dos equipos que están luchando por objetivos totalmente diferentes ya que el conjunto vasco está intentando engancharse a la lucha por la quinta posición de la clasificación de Primera división , mientras que el madrileño necesita ganar para continuar en la lucha por el título de campeón.

El Athletic Club , que suma 20 puntos , no está dejando buenas sensaciones en esta temporada, pero está cerca de los puestos europeos. Si gana se enganchará a la carrera por Europa.

El Athletic Club llega a este partido contra el Atlético de Madrid después de haber sufrido una derrota entre semana contra el Real Madrid por 0-3. De este modo el equipo que entrena Ernesto Valverde busca resarcirse y reencontrarse con la victoria para acercarse a la quinta posición que actualmente ocupa el Real Betis con 24 puntos .

Por tanto, el Atlético de Madrid necesita los tres puntos para no quedarse descolgado de la lucha por el título de campeón de LaLiga .

El Atlético de Madrid , por su parte, llega con las mismas sensaciones que su rival, el Athletic Club . Básicamente porque el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone perdió contra el FC Barcelona por 3-1 durante esta semana. Una derrota que lo deja con 31 puntos , quedándose a 6 puntos del líder, que es precisamente el FC Barcelona.

Esta es la convocatoria del Athletic Club para el partido contra el Atlético de Madrid .

En cuanto a las bajas, Ernesto Valverde no puede contar con los lesionados Iñaki Williams , que no se ha recuperado a tiempo, ni con Marian Sannadi , Robert Navarro , Beñat Prados y Unai Egiluz . Tampoco está Yeray Álvarez por su sanción.

La nota positiva para el Athletic Club es que Oihan Sancet vuelve a la convocatoria tras cumplir dos partidos de sanción.

Esta es la convocatoria del Atlético de Madrid en el partido contra el Athletic Club .

Por su parte, el Atlético de Madrid tiene la buena noticia del regreso de Le Normand , que se ha recuperado de su lesión de rodilla. Las bajas son los lesionados Giménez , Johnny Cardoso , Álex Baena y Marcos Llorente .

Ya hay alineación titular del Athletic Club . Estos son los once jugadores elegidos por Ernesto Valverde para intentar ganar al Atlético de Madrid .

Ya también hay once titular del Atlético de Madrid . Estos son los once jugadores por los que apuesta Diego Pablo Simeone para ganar al Athletic Club .

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de San Mamés, uno de los partidos más interesantes de la jornada 15 de LaLiga. Un encuentro bastante importante ya que ambos clubes necesitan la victoria para seguir enganchados en la carrera para conseguir sus respectivos objetivos. El Athletic Club debe ganar para acercarse a la quinta posición, mientras que el Atlético de Madrid está en la obligación de vencer para no descolgarse de la pelea por ganar el título de Primera división.

El Athletic Club llega a este partido liguero contra el Atlético de Madrid después de haber encajado una derrota entre semana contra el Real Madrid (0-3). El equipo entrenado por Ernesto Valverde suma 20 puntos y está a 4 puntos, con un partido disputado más, de la quinta posición que actualmente ostenta el Real Betis. Por ello, el Athletic Club está en la obligación de ganar.

En el capítulo de bajas, el Athletic Club no podrá contar con Iñaki Williams que no ha llegado a tiempo tal y como anunció Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido. Tampoco están disponibles Marian Sannadi, Robert Navarro, Beñat Prados y Unai Egiluz. Al igual que Yeray Álvarez, sancionado por dar positivo en un control antidopaje en la temporada pasada.

La buena noticia para el Athletic Club es la vuelta de Oihan Sancet que ya ha cumplido su sanción de dos partidos tras su expulsión en el encuentro contra el FC Barcelona.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega a este partido contra el Athletic Club después de haber perdido por 3-1 contra el FC Barcelona en un encuentro intersemanal de LaLiga adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

El Atlético de Madrid necesita ganar porque tiene 31 puntos y está a 6 puntos del líder, el FC Barcelona. No tiene margen de error si no quiere quedarse descolgado en la lucha por ser campeón de la Primera división.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone puede contar con Robin Le Normand que se ha recuperado de su lesión en la rodilla y ha entrado en la convocatoria.

Las bajas que tiene el Atlético de Madrid para el partido contra el Athletic Club son Giménez, Johnny Cardoso, Álex Baena y Marcos Llorente que siguen lesionados.

El partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid será pitado por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, del colegio gallego.