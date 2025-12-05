Ernesto Valverde despeja las dudas con Iñaki Williams y es muy positivo con Nico Williams

El entrenador del Athletic Club ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido contra el Atlético de Madrid. El técnico del equipo vasco ha descartado la participación de Iñaki Williams y ha desvelado que Nico Williams está mucho mejor de su pubalgia gracias al tratamiento que está aplicándose en las última semana

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha analizado el partido contra el Atlético de Madrid que su equipo juega este sábado y que corresponde a la jornada 15 de LaLiga. El técnico del equipo vasco ha analizado el encuentro y también ha despejado las dudas sobre Iñaki Williams, que no podrá jugar, al mismo tiempo que ha desvelado que Nico Williams está mucho mejor de su pubalgia.

Ernesto Valverde ha valorado cómo se encuentra actualmente su equipo después de los últimos partidos. "Somos un equipo bastante reconocible en cada partido. Hay veces que el contrario te gana y otros días en los que ganas. En cualquier caso nuestra idea es siempre mantenernos fuertes y ser competitivos, que es lo que hacemos normalmente. Los rivales a los que nos enfrentamos tienen sus argumentos y algunos son bastante fuertes, como el del otro día y el de mañana".

Ernesto Valverde analiza las situaciones de Iñaki Williams, Nico Williams y Oihan Sancet

El entrenador del Athletic Club ha desvelado que Iñaki Williams aún no está para jugar a pesar de las buenas sensaciones que ha dejado el delantero los últimos días. "Para mañana está descartado. Ayer hizo una pequeña parte del entrenamiento y según los médicos esperamos a ver si podría estar el miércoles o el siguiente partido de LaLiga. Ya tiene que ir entrando poco a poco".

Por otro lado, Ernesto Valverde ha señalado que Nico Williams está mejor de la pubalgia gracias a un tratamiento que está recibiendo en las últimas semanas. "Pensamos que el tratamiento está haciéndole mejorar. Ayer estaba con un poco de gripe, pero veremos cómo está hoy. Esto no es curarte a corto plazo porque es un proceso largo. Poco a poco irá estando mejor".

A continuación, ha analizado la temporada de Oihan Sancet, del que espera mucho más. "Esperamos lo mejor. Este año no está teniendo continuidad, por alguna lesión o por la expulsión. Para nosotros es un contratiempo y se nos están juntando muchos contratiempos en la misma línea. Robert estaba en su mejor momento y también lo perdimos. Hemos sufrido la baja de Sancet, que es alguien importante para nosotros y a ver si puede tener continuidad".

Ernesto Valverde analiza el partido del Athletic Club contra el Atlético de Madrid

Ernesto Valverde le ha restado importancia a los cambios de sistemas, sobre todo jugar o no con tres centrocampistas. "Jugamos ante el Real Madrid y antes lo hicimos con Newcastle. También jugamos con tres delanteros ante el Real Madrid y perdimos. No es lo que sacas, es cómo te desarrollas. Debemos conjugar ambas cosas y tener equilibrio entre lo que producimos y lo que produce el rival".

Por último, el entrenador del Athletic Club ha analizado al Atlético de Madrid. "Es un equipo que ha invertido mucho, tiene una mentalidad súper competitiva, está instalado en Champions y siempre con opciones de dar un susto a Real Madrid y Barça. Le veo como siempre. Perdió con el Barça, pero hasta el final mantuvo el marcado incierto. Es un rival competitivo y un partido bonito".