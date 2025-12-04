Osasuna renueva a Aly Kall hasta 2029 y frena el interés del Athletic

El club rojillo amplía el contrato del joven extremo, seguido por varios equipos, hasta 2029 con opción a dos años adicionales. La cláusula podrá alcanzar los 40 millones si forma parte del primer equipo en Primera

Osasuna confirmó la renovación de Aly Kall, una de las piezas más prometedoras de la cantera de Tajonar. El extremo finalizaba contrato el próximo mes de junio y su situación había despertado la atención de varios clubes. Entre ellos se encontraba el Athletic, que seguía la evolución del futbolista. El anuncio del club rojillo cierra ese escenario y asegura la continuidad del jugador en Navarra durante varias temporadas.

El nuevo acuerdo extiende el vínculo hasta 2029 y contempla la posibilidad de prolongarlo dos años más, hasta 2031. La cláusula de rescisión del contrato se ha fijado en 20 millones de euros, con un incremento hasta los 40 millones en caso de que Aly Kall pase a formar parte de la plantilla profesional mientras Osasuna se mantenga en Primera División. Este marco contractual garantiza un margen amplio para su progresión dentro del club.

El movimiento responde a la voluntad de Osasuna de blindar a uno de los jugadores con mayor proyección de sus categorías inferiores. La combinación entre el seguimiento de otros equipos y el crecimiento interno del futbolista aceleró los pasos hacia una renovación que aleja el riesgo de una salida libre en verano. El club subraya así su apuesta por un perfil que ya ha dado señales de crecimiento en distintas etapas formativas.

El recorrido formativo de Aly Kall en Tajonar

Aly Kall Doumbia Cissé, nacido el 6 de noviembre de 2007 en Bamako (Mali), llegó a Navarra con apenas un año de edad. Su familia se asentó primero en Barañáin y después en Villava, localidad en la que reside desde los diez años. Sus primeros pasos en el fútbol tuvieron lugar en el Burladés y el Txantrea, dos clubes donde comenzó a construir su trayectoria antes de incorporarse a Osasuna.

El extremo se unió a la disciplina rojilla en su primer año de cadete y suma ya cinco temporadas formándose en la estructura del club. Aunque todavía es juvenil, comenzó el curso jugando con el segundo filial, el Subiza. Este paso ilustra la voluntad del club de acelerar su progresión, ofreciéndole contextos competitivos que le permitan crecer en distintas categorías.

En paralelo, Aly Kall se encuentra actualmente en dinámica del Promesas, con el que ha participado en tres encuentros de Primera Federación. Estos minutos suponen una toma de contacto con un nivel más exigente, en el que puede medir su evolución frente a rivales de mayor consolidación. El proceso refleja un avance escalonado, apoyado tanto en su rendimiento como en la confianza que el club deposita en su crecimiento.

La presencia con el primer equipo de Osasuna y la confianza de Alessio Lisci

Otro aspecto que acompaña su progresión es su presencia cada vez más frecuente en los entrenamientos de la primera plantilla. En las últimas semanas, ha sido habitual verlo trabajar bajo la supervisión directa del cuerpo técnico. Lisci sigue de cerca su desarrollo y ha incorporado al extremo a la dinámica del primer equipo en diferentes sesiones.

Aunque todavía no ha debutado oficialmente, Aly Kall dio un paso simbólico al entrar en la convocatoria del partido de Copa disputado el pasado martes frente al Ebro, de Segunda RFEF. Su inclusión en esa lista supone un reconocimiento a su evolución y lo sitúa como un perfil a tener en cuenta dentro del futuro inmediato de Osasuna. La convocatoria confirma que su nombre ya figura en el radar del primer equipo, aunque todavía se encuentre en fase de formación.

La renovación anunciada por el club consolida este camino de crecimiento. Osasuna asegura la continuidad del futbolista y establece un marco que respalda su integración progresiva en categorías superiores. El blindaje contractual y la exposición creciente en dinámicas competitivas consolidan su posición dentro de la estructura rojilla.