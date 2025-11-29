Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, crítico con Gil Manzano tras el duelo ante el Mallorca: “Si eso es penalti tenemos que pitar 10 o 15 penaltis por partido”

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, valoró el empate frente al Mallorca tras un encuentro marcado por la alternancia de momentos, la reacción del conjunto navarro en la segunda mitad y la polémica generada por un penalti señalado al inicio del segundo acto

El técnico de Osasuna, Alessio Lisci, compareció en la sala de prensa del Estadi Mallorca Son Moix tras el duelo que enfrentó a su equipo con el Mallorca en la jornada 14 de LaLiga. El entrenador italiano ofreció una lectura amplia de un encuentro que terminó con empate y que dejó momentos de control, fases de sufrimiento y varias acciones polémicas que influyeron en el ritmo del choque.

Lisci comenzó su intervención refiriéndose a unas declaraciones posteriores de Vedat Muriqi, que había expresado su percepción sobre el desarrollo del partido, situando a Osasuna como un equipo muy cerrado en defensa. El preparador rojillo fue claro al valorar dichas palabras: "Lo de Muriqi lo ha dicho y es su percepción, no puedo decir nada, me faltaría más, cada uno percibe lo que siente", indicó antes de profundizar en cómo vivió él el desarrollo del juego.

Tras un inicio equilibrado entre dos equipos necesitados de puntos, el técnico considera que Osasuna llegó al descanso en una situación relativamente controlada y sin grandes sobresaltos. A su juicio, ese escenario cambió de forma brusca tras un saque de banda que desembocó en penalti, acción que abrió un tramo del encuentro mucho más exigente para su equipo.

Un choque que cambió con el penalti

El entrenador expuso que la primera mitad dejó “poco sufrimiento” para Osasuna y que la reanudación presentaba un guion favorable hasta la acción que derivó en la pena máxima. Lisci explicó que ese momento alteró la inercia del encuentro y obligó a su equipo a asumir riesgos para volver a engancharse al partido.

Pese a encajar dos goles con rapidez, el técnico destacó la capacidad de respuesta de sus jugadores, especialmente tras los cambios introducidos desde el banquillo. Esa reacción permitió a Osasuna crecer en campo contrario y generar situaciones suficientes como para justificar el empate final. "Cuando vas perdiendo 2-0 al final del partido no puedes decir ‘me ha merecido empatar’, pero si lo analizamos en los 90 minutos creo que el empate es el resultado más justo", afirmó.

El análisis de las acciones arbitrales

Uno de los pasajes más comentados de la rueda de prensa llegó al revisar dos decisiones clave: el gol anulado a Boyomo y el penalti señalado en contra. Lisci detalló que la anulación del tanto se debió a un error de apreciación: "El gol de Enzo se ha equivocado de línea, es evidente, son acciones rápidas y los errores se cometen", comentaba antes de destacar la corrección de la jugada mediante el VAR.

Respecto al penalti, el técnico mostró desacuerdo con la decisión. "Para mí no es penalti porque es verdad que lo mueve un poco, pero si eso es penalti tenemos que pitar 10 o 15 penaltis por partido", opinó. También lamentó que su equipo no está teniendo fortuna en ese tipo de decisiones esta temporada, aunque insistió en que la solución pasa por trabajar y no caer en excusas.

Un rival en una dinámica compleja

Alessio Lisci también dedicó espacio a valorar la situación del Mallorca, un equipo que, igual que Osasuna, se ha visto atrapado por circunstancias que afectan a su rendimiento. El técnico reconoció que ambos conjuntos están compitiendo bien, pero que la acumulación de errores, decisiones dudosas y un calendario complicado están marcando su posición en la tabla.

Para él, la clave reside en mantener la calma durante las fases menos favorables. "Hay que tener paciencia y el Mallorca va a hacer una gran temporada, no tengo duda, porque tiene un gran equipo y un gran entrenador", concluyó.