Mallorca 2-2 Osasuna: Boyomo anula en el descuento el doblete de Muriqi para dar una ‘vida extra’ a Lisci

Mallorca y Osasuna empataron a 2 goles en Son Moix tras una segunda mitad de infarto. Los locales, que consiguieron una ventaja de dos tantos, fueron igualados en el descuento por un Osasuna que, en general, propuso más que su rival

Partido vital para dos equipos que llegaban rozando los puestos de descenso. Mallorca y Osasuna lo dieron todo en la segunda mitad para ofrecer un partido muy intenso y disputado. Muriqi realizó un doblete gracias al gran partido de Virgili, pero los rojillos, con un gol en el descuento, consiguieron devolver la igualdad al marcador, dando como resultado un reparto de puntos.

La tensión de mirar al descenso

Comenzaba el partido en Son Moix con dos equipos que, conocedores de sus situaciones, no querían asumir riesgos innecesarios que los dejaran sin puntuar. Así, con un planteamiento más táctico, pausado y controlado que ofensivo, fueron pocas las ocasiones en la primera parte.

En un principio Osasuna llevó la voz cantante. Buscaron la portería rival con algunos tiros lejanos, pero todos se fueron lejos de los tres palos. Pasado el primer cuarto de hora, eran los rojillos los únicos en haber estrenado la estadística de tiros con dos que no encontraron portería.

Apoyados por su gente, el Mallorca quiso demostrar que no se conformaba con el empate, así los de Arrasate empezaron a generar jugadas combativas curiosas, donde un claro disparo de Samu fue su ocasión más clara. El centrocampista quiso colocar en exceso su intento y lo mandó por encima del larguero.

Con la activación del conjunto bermellón el partido empezó a ganar intensidad y ritmo, con nuevos intentos de Osasuna que se estrellaban ante una gran defensa del Mallorca. Los contragolpes fueron la forma más rápida de llegar al área rival, aunque sin eficacia.

Ya en los últimos minutos de la primera mitad el partido se calentaría. Caía Virgili en el área rojilla y el árbitro decía que no pasaba nada. Sergio Herrera, guardameta de Osasuna, iba a por el delantero a recriminarle su actitud, sembrando la polémica con Maffeo y Mateo Joseph. Finalmente, los tres verían la tarjeta amarilla.

Con un minuto de tiempo añadido y sin casi ocasiones, el árbitro señalaba el camino a vestuarios tras 45 minutos donde el miedo a cometer errores que condenasen a los equipos, hizo que ambos se respetaran quizá demasiado.

Una segunda parte que condensa un partido entero

La segunda parte traería pequeños ajustes tácticos que darían una mayor intensidad al partido. Volvió a salir Osasuna de una forma más ofensiva pero los primeros goles cayeron del lado local.

Virgili, que realizó una increíble segunda parte, fue un tormento para la defensa rojilla. En una de sus particulares escapadas, logró colocarse delante de Herrera con una ocasión clara de gol. Ante la situación, Boyomo llegaría por detrás para agarrar al joven extremo y derribarlo. El árbitro señaló el punto de penalti y el Mallorca recibía una oportunidad de oro.

Vedat Muriqi, el otro protagonista de la tarde, sería el encargado de hacer el lanzamiento. El ‘pirata’ muy seguro de sí mismo, disparaba hacia el lugar que el guardameta rojillo le había indicado de forma desafiante y abría el marcador. La estirada de Herrera a su izquierda fue insuficiente para alcanzar el esférico.

Tan solo cinco minutos después, de nuevo Virgili se zafaba de la defensa rojilla, buscaba a su referencia en ataque y le ponía un balón al espacio. Muriqi controlaba, miró a portería, y con su pierna menos buena, decidió cruzar el esférico para batir por lo raso a Sergio Herrera. El kosovar firmaba un doblete en un abrir y cerrar de ojos, sellando prácticamente la victoria para los suyos.

Aun así, no estaba todo dicho en Osasuna. Entrados en los últimos 10 minutos reglamentarios, Samu Costa realizaba una entrada muy dura cerca de la frontal bermellona. Ahí apareció Rubén García para ejercer el lanzamiento. Lo que nadie se esperó era que Lisci había preparado la libreta. Rubén García pisó el balón habilitando a un Raúl García que, con un disparo raso, colaba el esférico por debajo de la barrera para hacer el primer tanto rojillo ante la atónita mirada de Bergstrom.

Fue enseñar el cartelón con los 6 minutos de tiempo extra el cuarto árbitro, que Osasuna apretó como nunca para conseguir el empate. Los rojillos empezaron a avasallar el área bermellón en busca del gol. Así, tras un centro desde la izquierda y un posterior pase de cabeza de Torró, le llegaba el esférico a un Boyomo que remataba a la media vuelta. El esférico entraba en la portería de Bergstrom a la par que el juez de línea levantaba el banderín por fuera de juego.

El árbitro tuvo que esperar que desde la sala VOR se hiciera uso del fuera de juego semiautomático para comprobar si existía posición antirreglamentaria y, tras ver que todo era legal, el gol subía al marcador. Llegaba el descuento con el empate pamplonés.

Osasuna quiso aprovechar su gran momento para culminar la remontada, pero sin tiempo para mucho más, tuvieron que conformarse con el empate. Reparto de puntos entre Mallorca y Osasuna tras un partido donde los rojillos acabaron con su mala racha de las segundas partes, y los locales se marchan con un sabor muy agrio tras dejar escapar una ventaja de dos goles.

Ficha técnica

2 - Mallorca: Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu, Mateo Joseph (Antonio Sánchez, m.65), Darder (Torre, m.81), Virgili (Asano, m.81); Muriqi.

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola (Becker, m.83), Boyomo, Herrando, Osambela (Moi Gómez, m.71), Bretones (Cruz, m.83); Torró, Aimar Oroz; Víctor Muñoz (Kike Barja, m.76), Budimir (Raul García, m.71), Rubén García.

Goles: 1-0, m.62: Vedat Muriqi, de penalti. 2-0, m.66: Vedat Muriqi. 2-1, m.83: Raul García. 2-2, m.92: Boyomo.

Árbitro: Jesús Gil (Comité extremeño). Amonestó a los jugadores locales Pablo Maffeo (m.41), Mateo Joseph (m.41) y Samu Costa (m.81), y a los visitantes Sergio Herrera (m.41), Abel Bretones (m.46), Boyomo (m.59) y Aimar Oroz (m.85).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 15.457 espectadores. Antes del saque inicial se hizo entrega del premio 'Dimoni d'Honor' (demonio de honor) a Rafael Nadal como reconocimiento a su trayectoria.