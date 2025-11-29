Alineaciones Mallorca - Osasuna: Alineación del Mallorca y Osasuna en la jornada 14 de LaLiga

El conjunto bermellón y el navarro buscan la victoria para salir de la zona baja de la tabla

El Mallorca y Osasuna se enfrentan este sábado 29 de noviembre a partir de las 14:00 horas en el estadio de Son Moix.

El Mallorca llega al partido tras perder en la jornada pasada, con la necesidad de sumar puntos en casa, ya que está cerca del descenso con 12 puntos.

El Osasuna, se mantiene en una zona similar, con 11 puntos y tras también perder en su última jornada, buscará aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones.

El conjunto mallorquín se agarra a la fuerza como local, donde ha conseguido la mayoría de sus puntos, mientras que el Osasuna no le queda otra que revertir la situación y empezar a sumar sea como sea.

Bajas del RCD Mallorca y CA Osasuna

El conjunto balear no podrá contar con Leo Román y Lato, ambos lesionados, mientras que Kumbulla es duda para este encuentro.

Por su parte, Osasuna tendrá importantes bajas, como Rosier y Iker Benito por lesión, y las sanciones de Íñigo Arguibide y Catena, este último es por acumulación de tarjetas.

Vuelve el pirata y Darder

Dos grandes nombres e importantes en el esquema de Arrasate, vuelven a la titularidad como son Muriqi y Sergi Darder. En portería, Bergstrom está supliendo bastante bien la baja de Leo Román. Los laterales estarán Mojica y Maffeo. Raíllo y Valjent serán la pareja de centrales.

En el medicentro estarán Samu Costa y Omar Mascarrell, por delante el ex del Espanyol, Sergi Darder será el nexo entre la circulación de balón y el ataque. Arriba estarán Jan Virgili, el pirata Muriqi y Mateo Joseph.

Lisci necesita una victoria

El técnico italiano sueña con la victoria, sino su puesto podría peligrar y para ello va a alinear un once titular sin sorpresas, pero con novedades. La vuelta de Herrando, es la principal novedad con respecto al encuentro en El Sadar.

Sergio Herrera, es fijo en el conjunto navarro bajo palos. En defensa, la línea de tres estará compuesta por Juan Cruz, Herrando y Boyomo. En el medio estará Moi Gómez y Lucas Torró, mientras que en los carrileros lo forman Abel Bretones y Moncayola. El tridente ofensivo lo componen: Aimar Oroz, Budimir y Víctor Muñoz.

Onces del partido RCD Mallorca - CA Osasuna, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

RCD Mallorca: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Osambela, Boyomo, Herrando, Abel Betrones; Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir.