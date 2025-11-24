El Mallorca activa una jornada especial para llenar Son Moix en un duelo clave ante Osasuna

El Mallorca recibe a Osasuna el sábado a las 14:00 horas en Son Moix en un enfrentamiento marcado por la necesidad de ambos equipos. Los bermellones llegan a la cita con 12 puntos y situados un punto por encima del descenso en la 16ª posición. Osasuna suma 11, los mismos que el Girona, que ocupa la antepenúltima plaza.

El contexto hace que el duelo tenga una importancia notable a estas alturas de noviembre. El Mallorca busca reforzar su rendimiento como local, donde solo perdió en la primera jornada contra el Barça y desde entonces ha sumado siete de los últimos nueve puntos.

El contraste llega con Osasuna, que se presenta como el peor visitante de la categoría, con un solo punto fuera de casa y un único gol anotado lejos de El Sadar. Ese desequilibrio convierte a Son Moix en un escenario en el que los de Arrasate aspiran a aprovechar su fortaleza reciente para ampliar distancia respecto a la zona baja.

Descuentos y acciones para llenar las gradas

Consciente de la trascendencia del encuentro, el Mallorca ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a potenciar la asistencia. Todos los abonados cuentan con un 30% de descuento en la compra de dos entradas para el partido, una invitación a que familiares y amigos se sumen al ambiente del estadio.

A partir de las 12:00 horas, los aficionados con entrada o abono podrán disfrutar de paella gratuita. Para acceder a ella será necesario haber retirado previamente un ticket, disponible en el Área del Abonado desde el jueves en horario de mañana y tarde, y el sábado a partir de las 11:00 horas en las taquillas de Son Moix hasta fin de existencias.

El objetivo del club es transformar desde el mediodía los alrededores del estadio en un punto de encuentro para el mallorquinismo. La intención es que la afición llegue a Son Moix con tiempo y encuentre un entorno propicio para vivir la previa como parte de la jornada.

Fan zone, música en directo y promociones especiales

Las acciones programadas incluyen una Fan Zone con música en directo. Las actuaciones de Banda Loop y las sesiones de DJ Cupper serán el eje de este espacio, pensado para animar la llegada de los aficionados y mantener un ambiente festivo durante la previa.

Además, tanto en la Fan Zone como en el Mallorca Sports Bar habrá una promoción especial de 2x1 en cerveza. Esta iniciativa se suma a las acciones que buscan fomentar la convivencia entre los seguidores en las horas previas al partido.

El Mallorca Sports Bar ofrecerá también propuestas específicas para peñas y familias, como un combo de hot dog y cerveza por cuatro euros y un pack familiar 2x1 de hamburguesas. En la explanada del establecimiento se instalarán actividades infantiles, incluido un campo de fútbol hinchable, además de opciones multideportivas para los más pequeños.

Sorteos y experiencias exclusivas para los asistentes

Todos los asistentes al encuentro participarán automáticamente en dos sorteos. El primero ofrece experiencias en el Hospitality Ikono Premium Club para dos personas, una oportunidad de vivir un partido desde una ubicación diferenciada y con servicios exclusivos.

El segundo sorteo permitirá disfrutar de un Meet & Greet con un jugador del primer equipo, una propuesta que destaca por la posibilidad de conocer de cerca a un futbolista.

Estas iniciativas buscan convertir la cita ante Osasuna en un día redondo para la afición. El club quiere que Son Moix se convierta en una caldera y que el equipo llegue acompañado por el mayor número posible de seguidores en un momento clave de la temporada.

El Mallorca busca impulso en casa ante un calendario exigente

El conjunto bermellón está recuperando su perfil más competitivo y encara un tramo del calendario especialmente complejo, con varios rivales directos por delante. Por ello, considera fundamental afrontar los encuentros en Son Moix con todas las garantías que ofrece el apoyo masivo de la afición.

La dificultad del calendario inmediato y la escasa diferencia respecto a la zona de descenso refuerzan la importancia de un duelo en el que cada detalle puede marcar la dinámica del equipo en las próximas semanas.

Con todas estas acciones, el Mallorca pretende que el encuentro ante Osasuna se viva como una jornada especial en la que el ambiente acompañe a un partido que puede resultar determinante en la lucha por permanecer en Primera División.