Copa del Rey 2026 en directo | Partidos y resultados de hoy en segunda ronda: Osasuna, Mallorca, Getafe...

Hoy martes, la Copa del Rey vive una jornada decisiva con múltiples enfrentamientos entre equipos de distintas categorías que buscan avanzar a la siguiente ronda del torneo

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo que dará ESTADIO Deportivo con todos los enfrentamientos de este martes!

La segunda ronda de la Copa del Rey abre una intensa franja horaria con duelos entre equipos de Primera División y rivales de categorías inferiores. La emoción del formato a partido único vuelve a generar expectativas en encuentros donde la sorpresa siempre está presente. El interés se centra en cómo los clubes de élite manejarán la presión ante estadios pequeños y rivales motivados.

La visita del Getafe al Navalcarnero se perfila como uno de los partidos de mayor expectación. Los azulones arrastran un historial complicado en esta fase, con varias eliminaciones consecutivas, lo que añade presión al equipo de José Bordalás. El técnico insiste en evitar relajaciones y en imponer la intensidad habitual del conjunto madrileño.

Osasuna viaja con la obligación de evitar un tropiezo frente al Ebro, un rival de menor categoría pero acostumbrado a competir sin complejos en este torneo. Los rojillos llegan reforzados tras su punto salvado en el descuento en Mallorca y con la misión de mostrar orden, paciencia y amplitud en el juego.

El Mallorca afronta un desplazamiento difícil a Soria para medirse al Numancia, que llega en un gran momento bajo el mando de Ángel Rodríguez. Los baleares necesitan recuperar sensaciones, mientras que los sorianos tienen ante sí la oportunidad de firmar una de las sorpresas del día.

En La Florida, el Portugalete se prepara para recibir al Deportivo Alavés . El conjunto vizcaíno ya ha conocido duelos ante clubes de Primera y quiere volver a competir de tú a tú ante un rival superior. El Alavés, por su parte, busca evitar complicaciones y resolver por la vía rápida.

Los jugadores salen al césped para la activación previa. En varios campos, el viento y el frío se convierten en factores que podrían influir en el desarrollo del juego. La Copa siempre exige adaptación, especialmente en escenarios alejados de los grandes estadios habituales. Se respira ambiente de hazaña en Portugalete, Navalcarnero y Soria. La pregunta es la de cada año: ¿dónde caerá hoy la sorpresa?

La Copa del Rey, uno de los torneos con mayor tradición del fútbol español, regresa este martes cargada de emoción e incertidumbre. Esta fase del campeonato reúne a 32 enfrentamientos donde coinciden equipos de Tercera RFEF, conjuntos de categorías intermedias y clubes históricos de Primera División. Es el encanto del llamado torneo del KO, donde todo es posible y donde los más modestos sueñan con derribar a los gigantes del fútbol nacional.

Tras su reciente triunfo liguero frente al Elche, el Getafe afronta un choque comprometido contra el Navalcarnero. Esta ronda se ha convertido en un obstáculo recurrente para los hombres de José Bordalás, que en las últimas temporadas han sufrido eliminaciones tempranas. Los números son contundentes: el conjunto azulón cayó eliminado en esta fase en tres ediciones consecutivas frente al Badalona, Córdoba y Atlético Baleares, a lo que se suma el tropiezo anterior ante el Alcorcón. La presión es alta y el margen de error mínimo.

Una ronda con clubes de todas las categorías

En esta segunda ronda se dan cita equipos de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y competidores de Primera y Segunda RFEF, convirtiendo la jornada en una mezcla de estilos, ambiciones y oportunidades únicas. Entre los duelos más esperados figuran participaciones de Villarreal, RCD Espanyol, Sevilla FC, Girona, Valencia o el propio Getafe.

Los cuatro equipos que disputarán la próxima Supercopa de España —FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club— están exentos hasta la siguiente fase.

El Osasuna visita al Ebro consciente de que estos encuentros pueden complicarse si no se mantiene la intensidad desde el inicio. El empate in extremis ante el Mallorca ha reforzado la confianza del conjunto navarro, que buscará mover el balón con calma, abrir espacios y hacer valer su superioridad técnica para sellar el pase.

Alavés y Portugalete: un duelo con historia

El Deportivo Alavés visitará al Portugalete en un enfrentamiento especial para los locales, que ya han medido sus fuerzas ante equipos de élite como Valencia, Betis o Levante. La última vez que se enfrentaron a un Primera División fue en 2021, cuando un doblete de Sergio León truncó su sueño copero.

El CD Numancia llega a su cita frente al Mallorca en un momento dulce, acumulando una racha de buenos resultados gracias al trabajo de su técnico Ángel Rodríguez. Aunque el conjunto balear parte como favorito, su delicada posición en la tabla —cerca del descenso— y la intensidad del equipo soriano auguran un choque igualado.

Una ronda decisiva antes de los dieciseisavos

La segunda ronda se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre, y los ganadores avanzarán a los dieciseisavos de final, programados entre el 16 y el 18 del mismo mes. La emoción está garantizada en una de las competiciones más impredecibles del fútbol español.