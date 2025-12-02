Álvaro del Moral, sobre su rol con Iborra: "En el entrenamiento las tareas las llevamos los dos, esto es cosa de todos"

El nuevo técnico del Levante analizó en rueda de prensa, con motivo del partido de Copa del Rey ante el Cieza, su llegada al banquillo del primer equipo granota, así como la destitución de Calero y el estado de forma de la plantilla, entre otros temas

El Levante se enfrentará mañana al Cieza, en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Por ello, Álvaro del Moral, como nuevo técnico del Levante junto con Iborra, ha hablado de sus sensaciones en su debut como entrenador de la primera plantilla. Además, el técnico ha hablado de diferentes temas como su rol con el exjugador del Sevilla y cómo gestionan y dividen las tareas dentro del staff. Por otra parte, el nuevo dirigente del banquillo del conjunto granota ha hablado del estado anímico de la plantilla en estos momentos.

Álvaro del Moral analiza su llegada al banquillo del primer equipo Levante

Por ello, Álvaro del Moral ha analizado la situación y cómo afronta esta oportunidad en el primer equipo del Levante, además de su gestión con Vicente Iborra: “La situación viene como viene y no es agradable que nos llegue la oportunidad de esta manera. Lo afronto con ilusión porque llevo muchos años trabajando en el club. He crecido y he superado etapas desde las categorías inferiores. Ahora hay que estar cerca del primer equipo en un momento que es importante. Estoy contento y agradecido por la oportunidad, pero con la responsabilidad de estar preparado de sumar y ayudar al grupo. La palabra tándem implica un equipo de trabajo. Esa es nuestra realidad y así se nos trasmitió. De manera interna tenemos nuestros roles asignados desde nuestras fortalezas tenemos que estar todos por y para el equipo. En el entrenamiento las tareas las llevamos los dos. Mañana veremos como nos repartimos los roles dentro del banquillo. Esto es cosas de todos”.

Además, Álvaro del Moral comentó cómo se encuentra la plantilla tras la destitución de Calero: “Veo al equipo responsabilizado en que esto es cosa de todos. El responsable no es solo el entrenador. El equipo es autocrítico porque saben que cada uno tiene su parte de responsabilidad de la situación en la que estamos. Desde ayer las sensaciones son muy buenas porque la energía está siendo buena y nos transmiten ganas. Tenemos una relación diaria con el cuerpo técnico del primer equipo. Hemos hablado toda la pretemporada y en el inicio de la temporada. Es una comunicación fluida desde el primer día porque quieren conocer y saber cómo está el filial”.

Álvaro del Moral confirma las bajas para el partido de Copa del Rey

En este sentido, Álvaro del Moral siguió hablando sobre las sensaciones de la plantilla y las bajas para el partido de mañana de Copa del Rey ante el Cieza: “El grupo nos transmite energía, ilusión, estabilidad en lo que nos viene por delante. Los capitanes están implicados en empezar a remar con el resto. Tenemos una plantilla capacitada para competir porque si no no estaríamos en la categoría en la que estamos. Ellos se lo tienen que creer. Todos nos lo creemos. El partido más importante es el de mañana. La Copa es una oportunidad para todos. Los que van a jugar están preparados para competir bien ante un rival complicado. El equipo está mentalizado de que mañana hay que ponerse el mono de trabajo. Hay algunos en proceso de recuperación. Espí, Dela, Matías Morenos, Pablo Martínez, esperamos tenerlos pronto con nosotros"

Por último, Álvaro del Moral valoró el encuentro ante el Cieza, de Tercera RFEF: “Está en juego seguir representando a nuestro club. La Copa es un aliciente para todos, sobre todo para los jugadores que quieren tener más minutos. Es una prueba para afianzar los procesos que queremos tener. Espero que los chicos se adapten al escenario desde el primer minuto y salgan a ganar desde el primer minuto”.