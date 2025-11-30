Vicente Iborra y Álvaro Del Moral toman el mando del Levante tras la destitución de Calero

El Levante mueve ficha tras hundirse en la clasificación y apuesta por un doble relevo interno. La marcha de Julián Calero, precipitada por una racha insostenible de cuatro derrotas consecutivas, abre paso a un tándem formado por Vicente Iborra y Álvaro del Moral, quienes asumirán el control del primer equipo desde este mismo lunes

El Levante ha hecho oficial en la mañana de este domingo un giro que ya se intuía inevitable. La derrota por 0-2 ante el Athletic en el Ciutat de València, la cuarta consecutiva, dejó al conjunto granota penúltimo con tan solo nueve puntos y encendió todas las alarmas. La situación era límite y el club ha decidido actuar: Julián Calero queda destituido como entrenador del primer equipo, poniendo fin a una etapa marcada por la irregularidad y la falta de respuestas competitivas.

Apenas unos minutos después de anunciar su salida, el Levante sorprendió con un movimiento poco habitual: no un técnico, sino dos nuevos responsables se harán cargo del equipo. Se trata de Vicente Iborra, exfutbolista histórico del club y hasta ahora asistente principal de Calero, y Álvaro del Moral, actual entrenador del Atlético Levante UD en Tercera RFEF.

“El Levante UD comunica que Vicente Iborra y Álvaro del Moral asumirán la dirección del primer equipo masculino a partir de mañana lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la Ciudad Deportiva”, anunció la entidad en un comunicado que ha generado un fuerte impacto entre la afición. El club destacó también el valor añadido que aporta cada uno de ellos: por un lado, la experiencia, liderazgo y conocimiento del vestuario de Iborra; por otro, la formación, metodología y meritocracia interna que representa Del Moral, un técnico que ha crecido paso a paso dentro de la cantera granota.

Una solución que podría ser definitiva

Lo que todavía no ha concretado el Levante es si este doble nombramiento responde a una solución provisional mientras la dirección deportiva evalúa el mercado, o si Iborra y Del Moral serán los encargados definitivos de reconducir la temporada. La sensación, al menos de momento, es que el club quiere ganar tiempo, estabilizar el vestuario y valorar cómo evoluciona esta fórmula de emergencia.

Lo que sí es seguro es que el nuevo dúo arrancará mañana mismo, con una sesión clave en la que deberán transmitir energía, orden y un cambio de rumbo inmediato. La situación clasificatoria no ofrece margen de error: el equipo necesita puntos, identidad y confianza con urgencia.

La primera prueba para el dúo de entrenadores será la visita a Osasuna, equipo que vive un mal momento y cuyo entrenador se sitúa en la cuerda floja, tras situarse peligrosamente cerca de los puestos de descenso. Una victoria el próximo lunes 8 de diciembre podría dar galones al nuevo cuerpo técnico, pudiendo adquirir papeletas para ser los responsables de dirigir al equipo hasta el final de la temporada.

Con esta decisión, el Levante abre así una nueva etapa, marcada por la incertidumbre, pero también por la ilusión de ver a dos figuras muy vinculadas al club liderar una reacción que ya no puede esperar más, viendo como podrían caer en el llamado ‘efecto rebote’, llevándolos de regreso a Segunda división.