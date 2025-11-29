Levante - Athletic Club, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Levante y Athletic Club, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports

El Levante UD afronta una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria en el Ciutat de València, donde todavía no ha logrado sumar los tres puntos en la presente campaña. El conjunto granota, golpeado por una racha de tres derrotas consecutivas, necesita urgente un resultado que revierta una dinámica que lo ha llevado a hundirse en la zona baja de la clasificación.

Mientras tanto, el Athletic Club aterriza en tierras valencianas con la intención de dejar atrás la goleada sufrida ante el FC Barcelona en la jornada anterior. Para los bilbaínos, un triunfo significaría mantener viva la pelea por los puestos de competición europea, objetivo que se ha complicado por su irregularidad fuera de casa.

Un Levante agobiado por los números

El conjunto de Jesús Calero atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Con solo 9 puntos acumulados —producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas— se encuentra instalado en la penúltima posición de LaLiga EA Sports. Su último tropiezo llegó en el derbi ante el Valencia, decidido por una chilena de Hugo Duro.

Su rendimiento como local es su talón de Aquiles: apenas ha sumado un punto de quince posibles, lo que lo convierte en el peor equipo de la liga en casa. A ello se suma una frágil retaguardia, que ha encajado 24 goles en 13 jornadas. En ataque, la esperanza se centra en Etta Eyong, referente ofensivo que necesita reencontrarse con el gol para reactivar las opciones de permanencia.

Un Athletic irregular y plagado de bajas

El equipo de Ernesto Valverde tampoco llega en su mejor momento. Después de empatar sin goles ante el Slavia de Praga en Champions y caer contundentemente ante el Barcelona, el cuadro rojiblanco encara el duelo con numerosas bajas. No estarán Iñaki Williams, Unai Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi, ni el sancionado Oihan Sancet. Además, Aymeric Laporte permanece en duda por un proceso vírico.

Lejos de San Mamés, el Athletic sufre: solo ha cosechado cuatro puntos de dieciocho posibles, reflejando una evidente dificultad para competir como visitante. Aun así, la escuadra vasca mantiene 17 puntos y se sitúa en una meritoria octava plaza.

Cambios tácticos y posibles alineaciones

Tras probar con una defensa de cinco, el técnico granota apostará de nuevo por un 4-4-2, con Mat Ryan bajo palos y una defensa formada por Manu Sánchez, Jeremy Toljan, Laporte y Vivian. En el medio se situarán Oriol Rey, Kervin Arriaga, Brugui y Carlos Álvarez, mientras que el ataque quedará en manos de Eyong e Iván Romero.

El Athletic recuperará la titularidad de Guruzeta y Mikel Vesga. El once se completará con Unai Simón en portería; Yuri Berchiche y Gorosabel en los laterales; y una medular compuesta por Jauregizar, Vesga y Unai Gómez. En ataque estarán Nico Williams, Guruzeta y Álex Berenguer.