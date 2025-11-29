Levante - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El Levante quiere salir del descenso, pero para eso debe conseguir su primera victoria en su casa ante un Athletic Club que busca acercarse a la zona europeos

Este sábado, el Levante se mide al Athletic Club en el estadio Ciutat de Valencia.

El Levante llega en la penúltima posición de la tabla y cuenta con 9 puntos. La pasada jornada, volvió a perder esta vez ante el Valencia, en el derbi valenciano que se decidió con una chilena de Hugo Duro en la segunda mitad.

Los de Calero son el peor equipo local de toda LaLiga, ni siquiera han conseguido una victoria en los cinco partidos que llevan en su casa, únicamente han sacado 1 punto. En los últimos seis partidos, ha obtenido una victoria ante el Real Oviedo y un empate, el resto todo derrotas.

El conjunto dirigido por Valverde, se encuentra en la octava posición y tiene 17 puntos en su casillero -empatado con el Getafe-. En la anterior jornada, recibió una derrota abultada por parte del Barcelona, en un encuentro donde fue claramente superior a los bilbaínos.

Como visitante, el Athletic Club está dejando mucho que desear, ya que solo ha sumado 4 puntos en los 6 partidos disputados fuera de San Mamés. En sus recientes seis encuentros, el balance es de dos victorias, un empate y tres derrotas, lo que refleja ciertas dificultades a domicilio que deberán superar para mejorar su rendimiento fuera de casa.

Levante No Iniciado - Athletic

Levante UD - Athletic Club: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Levante y el Athletic Club, tendrá lugar este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas, en el estadio Ciutat de Valencia.

Levante UD - Athletic Club: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar.

Levante UD - Athletic Club: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Levante y el Athletic Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Julián Calero, de Ernesto Valverde y del resto de protagonistas.