Bryan Gil sufre una lesión de rodilla y será baja prolongada en el Girona

El Girona pierde a uno de sus jugadores ofensivos más importantes tras confirmarse la lesión de Bryan Gil. El extremo estará varias semanas fuera de los terrenos de juego y se perderá partidos clave del calendario gerundense, empezando por el choque ante el Levante UD

El Girona ha confirmado este viernes la lesión de Bryan Gil, que estará de baja entre cuatro y seis semanas después de sufrir una ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El extremo se lesionó durante el entrenamiento previo al partido que el equipo disputará frente al Levante y las pruebas médicas realizadas posteriormente han determinado el alcance exacto de la dolencia.

El incidente se produjo al inicio de la sesión matinal. Según ha trascendido, el jugador sufrió un resbalón durante una acción del entrenamiento que le obligó a abandonar el trabajo con el resto de sus compañeros. Tras las primeras evaluaciones médicas, el club decidió someterle a pruebas complementarias que finalmente confirmaron la lesión.

Una baja sensible para Míchel

La ausencia de Bryan Gil supone un contratiempo importante para el entrenador del Girona, Míchel Sánchez. El extremo se había consolidado como una pieza habitual en el once titular y uno de los futbolistas más dinámicos en el ataque del equipo catalán.

Su capacidad para desbordar por banda, atacar espacios y generar situaciones de peligro en transición había aumentado su protagonismo en las últimas semanas. El futbolista andaluz se había convertido en uno de los recursos ofensivos más utilizados por el cuerpo técnico.

La lesión llega en un momento delicado del calendario, cuando el Girona afronta varias jornadas exigentes que pueden marcar el rumbo del equipo en la recta final de la temporada.

Varios partidos en el horizonte sin Bryan Gil

El periodo estimado de recuperación, situado entre cuatro y seis semanas, provocará que Bryan Gil se pierda varios compromisos importantes de LaLiga. En primer lugar, el extremo no estará disponible para el encuentro frente al Levante, para el que ya había quedado fuera de la convocatoria tras producirse la lesión en el entrenamiento.

A ese partido se sumarán otros duelos relevantes del calendario, como los enfrentamientos ante el Athletic Club y Osasuna. Además, todo apunta a que tampoco podrá participar en los encuentros contra Villarreal y Real Madrid, aunque su presencia en esos partidos dependerá de cómo evolucione durante su proceso de recuperación.

El cuerpo médico del club seguirá evaluando su estado en las próximas semanas para determinar si puede acortar los plazos previstos o si, por el contrario, será necesario prolongar el periodo de rehabilitación.

Un antecedente en la misma rodilla

La lesión tiene un componente añadido de preocupación debido a que el futbolista ya había sufrido problemas en esa misma rodilla durante la pasada temporada. En aquel momento, el extremo tuvo que pasar por el quirófano para solucionar una dolencia que le obligó a perderse parte del final del curso.

Aunque en esta ocasión no será necesaria una intervención quirúrgica, el club y el cuerpo técnico prefieren actuar con prudencia. La prioridad será garantizar una recuperación completa que evite posibles recaídas en el futuro.

El propio Míchel había mostrado su preocupación en la rueda de prensa previa al partido tras conocer que el jugador había tenido que abandonar el entrenamiento. En ese momento el técnico esperaba que la lesión no fuese grave, aunque finalmente las pruebas han confirmado una dolencia que requerirá varias semanas de recuperación.

El Girona deberá buscar alternativas

Con Bryan Gil fuera de combate, el Girona deberá reorganizar su frente ofensivo para cubrir la ausencia del extremo. Míchel tendrá que buscar soluciones dentro de la plantilla para mantener la profundidad y la capacidad de desborde que el futbolista aportaba al equipo, con Joel Roca como principal alternativa.

Mientras tanto, Bryan Gil iniciará su proceso de recuperación con la intención de volver lo antes posible a los terrenos de juego y ayudar al Girona en las últimas jornadas del campeonato. El club confía en que, si se cumplen los plazos previstos, el jugador pueda reaparecer antes de que termine la temporada.