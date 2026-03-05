El regreso de Kervin Arriaga con el Levante tras cumplir tres partidos de sanción

El centrocampista hondureño, que no ha podido jugar en las tres últimas jornadas de LaLiga por la expulsión ante el Valencia, apunta a volver a la convocatoria de Luis Castro para el choque frente al Girona de este sábado en el Ciutat de Valencia

El Levante recibirá al Girona este sábado en el Ciutat de Valencia. Los de Luis Castro vuelven a jugar en casa tras el triunfo frente al Alavés de la pasada jornada de LaLiga EA Sports. Para ello, el técnico portugués podrá contar de nuevo con la figura de Kervin Arriaga, que fue expulsado del choque ante el Valencia y posteriormente sancionado con hasta tres encuentros, por lo que no pudo disputar los duelos contra el Villarreal, Barcelona y el equipo que actualmente dirige Quique Sánchez Flores. De esta manera, el hondureño apunta a ser una de las novedades en la convocatoria del conjunto granota.

Luis Castro recupera un efectivo más para recibir al Girona

Por su parte, Luis Castro fue muy crítico, en la rueda de prensa posterior al choque frente al Valencia, por la expulsión a Kervin Arriaga: "Para mí es un partido, no voy a decir más, podría hablar mucho más, pero para mí es un partido. No ha hecho una cosa mala, pero no ha matado a nadie. El único que ha salido del partido y no va a jugar es Pablo Martínez, el único que ha muerto en el partido es Pablo Martínez. Tenemos que respetar a los árbitros, estoy de acuerdo, pero no ha matado a nadie. Si hablamos de todo lo que pasa en la liga en otros partidos cuando hacen eso, las sanciones son muy diferentes". De esta manera, el centrocampista de 28 años no pudo entrar en al convocatoria para verse las caras con el Villarreal, Barcelona y Alavés, donde el conjunto granota ha firmado dos derrotas y un triunfo. Con ello, el equipo se mantiene en la penúltima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 21 puntos, por lo que tienen urgencias reales de conseguir la victoria frente al Girona para intentar lograr la permanencia en Primera División.

Kervin Arriaga podría volver directamente a la titularidad para recibir al Girona, al igual que lo hizo frente al Valencia en el partido que fue expulsado. No obstante, Luis Castro podría apostar en la medular por un fijo que es Olasagasti, uno de los pilares en el centro del campo, además de Raghouber u Oriol Rey. Además, la baja de Carlos Álvarez le podría abrir las puertas de nuevo a Etta Eyong, que no atraviesa su mejor momento de forma en el Levante. En cualquier caso, el regreso del hondureño es una buena noticia para el equipo, dónde venía siento titular en diferentes encuentros de LaLiga EA Sports.

Luis Castro, con el objetivo de lograr dos victorias consecutivas

Las necesidades del Levante obligan al equipo de Luis Castro a conseguir los tres puntos ante el Girona, con los que igualaría al Mallorca, a la espera de lo que haga el conjunto de Demichelis contra Osasuna. Además, el equipo granota se enfrentará las próximas jornadas a clubes que están en una situación muy parecida en la clasificación de LaLiga EA Sports, como son el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, con el que cerrarán el mes de marzo. Por otra parte, Kervin Arriaga, que cuenta con el interés de la Serie A pese a que tiene contrato hasta 2028, podría disputar su decimo octavo encuentro en el campeonato doméstico, habiendo logrado anteriormente un gol y una asistencia en lo que llevamos de temporada.