El Levante toma una medida económica urgente

El conjunto granota necesita ingresos sea como sea para intentar revertir la situación económica tan difícil por la que atraviesa

El Levante ha abierto el plazo para la adquisición y venta de acciones, en una ampliación de capital por un valor total de 8,2 millones de euros y en la que no participará el propietario y consejero delegado del club valenciano, Pepe Danvila.

Tras ser aprobada el pasado 10 de febrero en la junta general extraordinaria de accionistas, la ampliación de capital ya está en marcha y las acciones, con un precio nominal de 60,10 euros y sin prima de emisión, se puede adquirir físicamente en las oficinas del Levante en el Ciutat de València o de forma telemática en la página web del club.

Durante el correspondiente periodo de suscripción, abierto hasta el 2 de abril, cada accionista con derecho a participar podrá suscribir y adquirir un número de acciones nuevas exactamente igual al número de acciones de las que ya sea titular y se prevé la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital.

Esta ampliación de capital, según informó el Levante en un comunicado, se dirige exclusivamente a los accionistas minoritarios, por lo que Pepe Danvila, que a través de su sociedad Bizas Capital posee el 70 por ciento de las acciones del Levante, no podrá acudir a la misma ni tampoco lo hará la Fundación del Levante, con un paquete aproximado del 15% de los títulos.

Ya es el equipo con menos margen salarial

El Levante ha visto reducido de forma drástica su ‘Limite de Coste de la Plantilla Deportiva’, al pasar de los 35,5 millones que podía gastar tras el cierre del mercado estival de 2025 a los actuales 17,4 millones, y la entidad achaca ese movimiento a haber realizado recientemente un ajuste en sus cuentas tras haber detectado 16,2 millones de pérdidas que no habían sido contabilizadas.

LaLiga publicó este martes la actualización del 'Limite de Coste de la Plantilla Deportiva' de cada club de Primera y Segunda División tras el mercado de invierno y el del Levante ha descendido desde los 35,5 millones a los 17,4, una reducción de más del 50%.

El ajuste, que coloca al Levante como el club con menor capacidad de gasto de Primera División, se corresponde con las pérdidas de ejercicios económicos anteriores al actual, y que no habían sido registradas hasta ahora, y que, tras ser comunicadas a LaLiga, han mermado el margen que tiene el Levante ahora para poder invertir en su plantilla.

El pasado mes de enero el Levante admitió que había realizado un ajuste de 16,2 millones de euros en sus cuentas en una corrección correspondiente a distintas contingencias no contabilizadas y previas a la temporada 2023-24 en la que llegó a la dirección del club el actual propietario, Pepe Danvila.

Algunas de estas contingencias son deudas pendientes con agentes de jugadores o con la Agencia Tributaria o facturas que en su momento estaban pendientes de recibir.

Posteriormente, ya en febrero, la junta general de accionistas del Levante aprobó las cuentas de forma mayoritaria y el Levante cifró su deuda en 160 millones de euros.