Olasagasti destaca la clave de su mejoría en el Levante: "Ha sido un paso adelante para aportar más en el equipo"

El exjugador de la Real Sociedad ha apuntado que el hecho de "jugar por dentro" le ha beneficiado en el esquema de Luis Castro, con el que ha sido titular en los tres últimos encuentros del conjunto granota

Olasagasti está viviendo su primera temporada en el Levante, tras firmar su fichaje procedente de la Real Sociedad el pasado verano. El centrocampista de 25 años, pese a no empezar este año con muchos minutos, ha logrado tres titulares consecutivas, en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports. De esta manera, el jugador ha hablado de la victoria importante conseguida ante el Alavés la pasada jornada, así como el choque frente al Girona. Por otro lado, el futbolista ha valorado su mejoría en el juego con Luis Castro, jugando por dentro en el esquema del portugués.

Olasagasti reconoce la importancia de la victoria contra el Alavés

De esta manera, Olasagasti ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para hablar, por un lado, de la victoria frente al Alavés: "Era un partido vital para nosotros para poder estar de nuevo con el ánimo y las ganas de que esto se puede. Si seguimos así, pelearemos hasta el final. La presión se notó en los primeros minutos. Nos costó, pero una vez pasó el tiempo fuimos mejorando y cogiendo el puntillo. Ahora estamos con ganas de jugar otro partido y sumar los tres puntos". Además, el centrocampista del Levante ha hablado del juego con Luis Castro: "Es un modelo de juego en el que estoy cómodo. El 4-3-3 lo practiqué en la Real Sociedad y estoy acostumbrado. Por esa parte estoy contento, me transmite confianza. Entiendo lo que me pide el entrenador y yo tengo ganas de aportar".

Por otra parte, Olasagasti ha valorado el momento del equipo en LaLiga, donde se sitúan penúltimos en la tabla con 21 puntos: "Todo lo que no sea ganar nos perjudica mucho. Cada vez queda menos. Tenemos otra final para seguir en la pelea. En los últimos partidos hemos estado peleando. Nunca nos hemos sentido inferiores a nadie. Eso es importante para competir bien. La victoria nos da ánimos para poder sacarlo. Entrenando se nos nota. Estamos todos muy metidos, intentando dar el máximo. Lo damos todo en el campo. Aunque no hayamos puntos en los partidos anteriores hemos estado metidos".

Olasagasti, con el punto de mira en el partido ante el Girona

Además, Olasagasti analizó sus sensaciones de cara al encuentro de este sábado ante el Girona en el Ciutat de Valencia, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports: "Espero un partido muy difícil, tienen un juego muy bueno, combinan bien y tienen jugadores de nivel. Pero si lo damos todo, y estando en casa, seguro que irá bien. Hay que ser un bloque y, con balón, ser atrevidos".

Por último, Olasagasti ha concluido haciendo balance de su adaptación y mejoría en el Levante, dónde juega un Etta Eyong que no pasa por su mejor momento a nivel de minutos y goles: No había salido nunca de casa. Ese primer paso igual puede costar. No lo sentía en el día a día, pero, de puertas hacia fuera, podía ser así. Jugar por dentro me ayuda mucho porque sé orientarme. Ha sido un paso adelante para aportar más en el equipo".